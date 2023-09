İsmail Kartal’dan 6 numara açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynanacak Nordsjaelland maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kartal, 6 numara pozisyonuna ilişkin, "6 numara pozisyonunda 4 tane oyuncumuz var. İsmail, Bertuğ, Zajc, Crespo… Duruma göre, rakibe göre, oyuncuların sağlık durumuna göre bunları değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal’ın sözleri şu şekilde:

“Maça gelince, son oynadığımız lig maçında kazandığımız için çok mutluyuz. Türkiye’de hiçbir maç kolay değil. Her maçın zorlukları var. Gerçekten her takım kendine göre güçlü tarafları var. Herkes, daha iyi olmak ve bize karşı daha motive oynamaya çalışıyorlar. 3-2 kazanmasını bildik. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İlk maç olması itibariyle kazanıp 3 puan almak istiyoruz. İnşallah taraftarımızın verdiği destekle bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum”

6 numara açıklaması

“6 numara pozisyonunda 4 tane oyuncumuz var. İsmail, Bertuğ, Zajc, Crespo. Duruma göre, rakibe göre, oyuncuların sağlık durumuna göre bunları değerlendirebiliriz. İsmail’in cezası nedeniyle Zajc’ı oynattı. Yarınki maçta belki Crespo, belki Zajc’ı oynatatabiliriz. Ama lig maçlarında Türk olduğu için İsmail ve Bertuğ’a fazlasıyla ihtiyacımız olacak. Dönüşümlü olarak, rakibe göre o pozisyonundaki oyuncuları değerlendireceğiz.”

“Kent’ten memnunum”

“Sonuçta biz bir takımız. Bütün oyuncularımız değerli. Her oyuncumuzun neler yapabileceğini biliyoruz. Her maça, rakibe göre oyuncularımızı hazırlıyoruz. Kent de oynadığı maçlarda iyi oynadı. Antrenmanlardaki performansından memnunuz. 27-28 kişilik kadromuz var. Türkiye’deki maçlara göre kadroyu planlamak farklı bir şey. Avrupa’da elimiz daha rahat oluyor. Oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Kent’in de performansından gayet memnunum”

Cengiz Ünder’in sakatlığı

“Cengiz Ünder’in sakatlığı gerçekten bizi de şaşırttı. Birinci dakikada alışık olmadığımız bir sakatlık. En az 2, en fazla 3 hafta sakatlığı olacak. Emre Mor’un da sakatlığı geçti gibi. 2-3 haftaya kadar takıma döneceğini düşünüyorum”

“Zayıf rakip diye bir şey yok. Her rakip kendine göre rakip. Yarınki rakibin tek mağlubiyeti var. Ligde 3. sıradalar. Avrupa’da gol yemeyen bir takım. Sistemi olan bir takım. Kolay bir rakip değil, zor bir takıma karşı oynayacağız. Bunun bilincindeyiz.”

“Bazı isimler dinlenecek”

“Rotasyona gelince, 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Yarınki maçta bazı oyuncuları dinlendireceğiz. Rotasyonlu bir şekilde çıkacağız. En iyi oynayabilecek oyuncularla çıkacağız.”

“10’da 10 yapmanıza rağmen eleştiriler var”

“Ben pek işin o tarafında değilim. Takip de etmiyorum. 30 da 30 da yapsak, öyle bir iş yapıyoruz ki, herkesin bildiği bir iş yapıyoruz. Ben ne yaptığımı biliyorum. Biz işimize bakıyoruz. Dışarının ne söylediğine çok fazla itibar etmiyorum. Oyuncularla her gün yaşayan bizleriz. Her oyuncunun ne kadar katkı yapabileceğini biliyoruz. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar da elimizden geleni yapar ve mutlu sona ulaşırız”

“Tadic’ten memnunum”

“Bu yorumlar kişiden kişiye değişebilir. Biz maçların geneline bakıyoruz. Taktik performansa bakıyoruz. Her şeyi değerlendirerek bir sonuca varıyoruz. Tadic’in genel performansından memnunum. Ama bu her maç oynayacak anlamına gelmiyor. Ama bizim her oyuncumuz değerli, belki Tadic’in yerine yarın başkası oynayacak.”