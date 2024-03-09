Yasmin Erbil’den olay dekolteli tribün pozu

Yasmin Erbil, sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarla yine olay oldu. Babası Mehmet Ali Erbil’in de dikkat çekici paylaşımlara kızdığı söylenen Erbil’in dekolteli tribün pozu, görenlerin gözlerini fal taşı gibi açacak cinsten…

Yasmin Erbil, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlar ile takipçilerinin dikkatini çekerken, magazin gündeminde de yerini alıyor.

Yasmin Erbil son olarak ayna karşısında verdiği pozlar ile bir bakana bir daha baktırdı.