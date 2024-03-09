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Yasmin Erbil’den olay dekolteli tribün pozu

Yasmin Erbil’den olay dekolteli tribün pozu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Mart 2024 - 15:58

Yasmin Erbil, sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarla yine olay oldu. Babası Mehmet Ali Erbil’in de dikkat çekici paylaşımlara kızdığı söylenen Erbil’in dekolteli tribün pozu, görenlerin gözlerini fal taşı gibi açacak cinsten…

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Yasmin Erbil, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlar ile takipçilerinin dikkatini çekerken, magazin gündeminde de yerini alıyor.

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Yasmin Erbil son olarak ayna karşısında verdiği pozlar ile bir bakana bir daha baktırdı.

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile sürekli gündem oluyor.

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 Instagram’da 344 bin takipçisi bulunan 28 yaşındaki Yasmin Erbil, Instagram hesabından paylaştığı kareler ile  beğeni topluyor.

 

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Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil sevgilisi yokken yalnızlığın keyfini sürüyor.

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Sosyal medya paylaşımları ile görenleri kendine hayran bırakan Yasmin Erbil şimdi de tribünde poz verdi.

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Anadolu Efes ile Bayern Münih arasında oynanan EuroLeague mücadelesini tribünden takip eden Erbil verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.

 

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İşte o pozlar…

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