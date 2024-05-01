Berrak Tüzünataç’tan Özel Hayat Açıklaması: “Yalnızlık Benim Kararım”

Başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç, Arnavutköy sokaklarında objektiflere yansıdı. Bir arkadaşına yetişmeye çalışırken basın mensuplarına özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüzünataç, uzun süredir yaşamakta olanların olmadığı yerde kalmanın bir tercih olduğunu dile getirdi.

“Bu Benim Tercihim”

Tüzünataç, yalnızlığıyla ilgili şu ifadeleri kull

“Hayatımda kimse yok. Ama bu benim tercihim. Beni yalnız bırakmıyorlar demeyin, bu tamamen saklanmış bir k

“Artık Daha Dikkatliyim”

İlişkilerde daha seçici olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, “Şimdi ince eleyip sık dokuyorum, bir süre önce hiç böyle değildim ama artık dikkatli olmam gerekiyor” diyerek geçmişe oranla daha temkinli bir yaklaşım benimsediğini söyledi.

Esprili Kapanış

Sohbeti esprili bir şekilde noktalayan Tüzünataç, “Malzemeyi de aldınız, daha ne olsun” diyerek gazeteciler.