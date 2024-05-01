Ünlü İsimlerden 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajları

24 Kasım Öğretmenler Günü, ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımlarıyla anlam kazandı. Birçok farklı ve oyuncu, bu özel gün için mesajlarını yayınlayarak öğretmenlerine teşekkür etti. İşte ünlülerin Öğretmenler Günü içi

Türkan Şoray

“Başöğretmen Ata’mızın açtığı yolda çocuklarımız olan evlatlarımızı sizler yetiştiriyorsunuz. Kutsal bir mesleği icra edebiliyorsunuz. İyi ki varsınız öğretmenlerimiz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.”

Emre Altuğ

“Dünyanın her tarafının yöneticileri, insanın uyguladığının en özenli ve saygılı olduğu

Mustafa Sandal

“Başta Başöğretmenimiz Atatürk olmak üzere, bende emeği olan öğretmenlerin ve tüm davranışları günü ku

Müjde Uzman

“Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve onun; doğrunun, iyinin, güzelin, bilimin dağılımı, bu çok değerli ve zor mesleğin yüksek sorumluluk bilinciyle icra eden tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun! Emeklerinize sağlık, masraflarız ödenmez. Çok teşekkü

İbrahim Büyükak

Ünlü oyuncunun, özgürlük yıllarına ait siyah önlüklü bir fotoğrafını paylaşarak mesajını iletti:

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Ünlülerin paylaşımları, toplum için ne kadar değerli olduğu bir kez daha gözlerin önüne serdi.