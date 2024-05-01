Demet Akalın’dan Zayıflama İğnesi İtirafı: “Ölümlerden Döndüm”

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, zayıflama sürecinde yaşadığı sağlık yöntemlerini sosyal medyada anlatarak gündeme getirdi. 11 kilo veren ve eski halinden eser kalmayan Akalın, istediği kiloya ulaşamayınca zayıflama iğnesi yaptırdı. Ancak bu süreç, ciddi sağlık.

“Ölümlerden Döndüm”

Zayıflama iğnesi sonrasında yaşadıklarını bir takipçisine anlatan Akalın, “Yok aşkım, 2 hafta yemek yiyemedim kusmaktan. Zayıflama iğnesi oldum, sus, ölümlerden döndüm. Bir daha tövbe” diyerek bu yöntemi bir deneyim.

Sağlık Sorunlarıyla Karşılaştı

Akalın, kilo verme sürecinde son zamanlarda popüler hale gelen zayıflama iğnesini denemeye karar verdi. Ancak uygulamanın ardından kusma ve iştahsızlık gibi şiddetli yan etkiler.

“İdeal Kilo Saplantısı”

Akalın, 11 kilo vermesine rağmen istediği kiloya ulaşamadığını söyledi. Ancak yaşadığı sağlık sorunlarının ardından kilo verme olumsuz bakış açıları.

Demet Akalın’ın yaşıyor, zayıflama yöntemlerinin sağlık üzerindeki etkilerine süt tart.