İlayda Alişan ve Oğulcan Engin’in Romantik Paylaşımı Gündem Oldu!

Başarılı oyuncu İlayda Alişan, sevgilisi Oğulcan Engin’in kucağında sunduğu romantik pozla sosyal medyada büyük ilgi topladı. Boynundan öptüğü kareyle dikkat çeken Alişan, aşk dolu paylaşımıyla görüşmelerini kend

Romantik Poz Gündemde

Bir süredir Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan İlayda Alişan, sosyal medyada paylaşılan karelerle gündeme getirilmeye devam ediyor. Engin’in kucağında poz veren güzel oyuncunun bu paylaşımı, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Özellikle boynundan öptüğü romantik an, kullanıcılar tarafından “kıskanılacak bir aşk” olarak yorumlandı.

“Düğün Ne Zaman?” Sorusu

Çiftin dolu dizgin devam eden ilişki, hayranların düğün aralığını artırıyor. Ancak güncel aylarda “Düğün ne zaman?” sorusuna yanıt veren Alişan, “Küçüğüm daha. Henüz erken.” şimdi, şimdilik evlilik pla

Alişan ve Engin’den Aşk Dolu Kareler

Sık sık birlikte pozlar paylaşan çift, sosyal medyanın ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son paylaşımlarında da aşk dolu kare.