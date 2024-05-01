Oktay Kaynarca’dan İddialara Yanıt: “Hiç Kimseye İthafen Söylenmedi”

Ünlü oyuncu ve Kim Milyoner Olmak İster yarışmasınınAnadolu şiir

“Bu Şiir Hiç Kimseye İthafen Söylenmedi”

X (eski adıyla Twitter) hesabından bir paylaşım yapan Oktay Kaynarca, iddiaları kesin bir dille yalanladı. açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet tarihimizin en değerli şairlerinden Ahmed Arif benim için her zaman çok önemlidir. Anadolu şiir

Kaynarca, Ahmet Arif’in Anadolu şiirini

“Ahmed Arif Şiirleri Yaşasın!”

San

Tartışmalar Devam Ediyor

Oktay Kaynarca’nın açıklaması sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Bazı kullanıcılar Kaynarca’yı desteklerken, bazıları ise siyasi tartışmaların odağında yer almasını eleştirdi.