Ali Atay’dan Tepki: “Bu Ülkenin Felaketleriyle Ben Neden Mücadele Ediyorum?”

Yönetmen ve oyuncu Ali Atay, Fatih Altaylı’nın televizyon programındaki açıklamalarla dikkat çekti. Atay, toplumsal olayların ardından ünlülerin hedef haline getirilmesine tepki göstererek, yaşanan felaketlerle mücadele eden birimlerin olduğunu ve bu sorumluluğun ünlülere yazılmasının yanlış olduğunu vurguladı.

“Benim Maraş’ta Ne İşim Var?”

Atay, ülkelerde yaşanan sel ve felaket gibi felaketlerde ünlülerin görev almaları normal yönlerdeki beklentilere ilişkin sert ifadeler kullanıldı. Konuyla ilgili, “Bu ülkenin seliyle, patlamasıyla, tufanıyla ben neden mücadele ediyorum abi? Benim karım doğururken benim Maraş’ta ne ulaşım var?” Böylelikle kendi rollerinin dışında bir sorumlulukla

“Bu İşin Birimleri Var”

Ünlü

Toplumda Yankı Uyandırdı

Ali Atay’ın açıklamaları, toplumsal felaketlerde ünlülerin sorumlulukları hakkında sosyal medyada geniş yankı buldu. Bir kesim Atay’a destek veren, diğer grupların dayanışmacı ve toplumsal sorumluluk örnekleri.