Aile Hekimlerinden Alınacak Bazı Sağlık Raporları Artık Ücretli Olacak

AKP Grup Başkanı Vekili Leyla Şahin Usta, aile hekimlerinden alınan ehliyet raporu gibi bazı sağlık raporlarının da geçerli hale getirileceğini açıkladı. Yeni düzenlemenin, sağlık sistemindeki hasta eksikliğini ve aile hekimlerinin bütçesine katkı sağlamayı hedeflediği belirtiliyor

“Yeni Bir Düzenlemeye Gidiyoruz”

TGRT Haber’e konuşan Usta, yeni düzenlemenin detaylarını paylaşarak şu ifadeyi kullandı:

Rapor Ücretlendirmesi : A

Sevk ve Katkı Payı Düzenlemesi : Vatandaşların

Hasta Yoğunluğu Azaltılacak

Satın alma düzenlemesi, ikinci ve üçüncü basamaktaki sağlık verilerinin hastalanmasının azaltılması ve gereksiz başvuruların önlenmesi amaçlanıyor. Usta, düzenlemenin sağlık sisteminin olumlu katkı sağlayacağını belirtti

Yeni düzenlemenin ne zaman gizli gireceği ve ücretlendirmenin hangi sağlık raporlarını kapsayacağı ise henüz netleşmedi. Ancak değişiklik, kişinin arasında mali yük artışı konusunda tartışmalara

Hedef: Daha Etkin Bir Sağlık Sistemi

AKP’nin sağlık faaliyetlerini yaptığı bu düzenlemelerin, aile hekimliği uygulamasının daha işlevsel hale getirerek ilk basamak sağlık hizmetlerini kullanmasını teşvik etmesi bekleniyor.