GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLARINA AF YOLDA

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yoğun çalışmaları sonucunda hazırlanan yasa teklifi, özellikle Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik bir af düzenlemesini içeriyor. Teklifin, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması bekleniyor.

Bu yeni yasa teklifi, hem borç yükü altındaki vatandaşlara nefes aldırmayı hem de kamu maliyesine yönelik etkili bir çözüm sunmayı hedefliyor. Geniş kapsamlı düzenleme, GSS borçlarıyla sınırlı kalmayarak iş güvenliği ve engelli aylıkları gibi alanlarda da önemli değişiklikler öngörüyor.

GSS BORÇLARINA AF GELİYOR

Milliyet’in haberine göre, yasa teklifi, özellikle 1 Ocak 2025 tarihinde zaman aşımına uğrayacak olan Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına odaklanıyor. Hazırlanan düzenleme kapsamında, bu tarihe kadar ödenmemiş borçların tahsilinden tamamen vazgeçilecek. Böylece yaklaşık 400 bin vatandaşın borcu silinirken, 250 milyon TL değerindeki kamu alacağı tahakkuktan düşecek.

Bu düzenleme, yalnızca bireyler üzerinde değil, kamu maliyesi açısından da dikkat çekici bir etki yaratacak. Devlet, hem tahsilatı mümkün olmayan borçların takibini sonlandırarak maliyetlerden tasarruf edecek hem de vatandaşların borç yükünden kurtularak daha sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemine katkıda bulunmasını sağlayacak.

DÜZENLEMEYLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

Ekonomistler, bu tür af düzenlemelerinin kısa vadede olumlu etkiler yaratabileceğini, ancak uzun vadeli çözümler için daha kapsamlı reformların gerekli olduğunu ifade ediyor. Borç affı gibi uygulamaların, ödeme alışkanlıklarını olumsuz etkileyebileceği endişesi dile getirilirken, kamu maliyesindeki etkisinin dikkatlice hesaplanması gerektiği belirtiliyor.

Sivil toplum kuruluşları ise özellikle GSS borçlarının silinmesinin, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden bireyler için büyük bir rahatlama sağlayacağını vurguluyor. Bu düzenlemenin sosyal faydalarını öne çıkaran uzmanlar, borç yükünden kurtulan bireylerin ekonomik faaliyetlere daha aktif şekilde katılabileceğini ifade ediyor.

SONUÇ VE BEKLENTİLER

AKP’nin Meclis’e sunmaya hazırlandığı yasa teklifi, GSS prim borçlarının affıyla birlikte iş güvenliği ve engelli vatandaşlara yönelik yeni düzenlemeleri kapsıyor. Bu düzenlemeler, yalnızca bireyler için değil, sosyal güvenlik sistemi ve kamu maliyesi açısından da önemli sonuçlar doğuracak.

Önümüzdeki günlerde TBMM’de görüşülecek olan teklifin, kamuoyunda geniş yankı uyandırması bekleniyor. Bu düzenleme, sosyal devlet anlayışını pekiştiren ve ekonomik dengeyi gözeten bir adım olarak öne çıkıyor.

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/