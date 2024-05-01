KANUN TEKLİFİ: ALKOL VE UYUŞTURUCU ETKİSİNDE ARAÇ KULLANMAYA HAPİS CEZASI

Trafik kazalarının önlenmesi ve yollarda güvenliğin artırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yeni bir yasa teklifi sunuldu. MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk tarafından hazırlanan bu teklif, alkollü ya da uyuşturucu etkisi altında araç kullanan ve tehlikeli şekilde şerit değiştiren sürücülere ağır cezalar getirmeyi hedefliyor. Düzenleme, trafik kazalarının önüne geçmek ve sürücüler arasında caydırıcılık oluşturmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TRAFİKTE SIKI TEDBİRLER GELİYOR

Her yıl binlerce can kaybına ve maddi zarara yol açan trafik kazalarının büyük bir kısmı, sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Alkollü araç kullanımı, uyuşturucu etkisinde direksiyon başına geçmek ve kuralları hiçe sayarak şerit ihlalleri yapmak, hem kendi hayatlarını hem de diğer sürücü ve yayaların hayatını riske atan davranışlar arasında yer alıyor. Bu tür eylemleri önlemek için getirilen yasa teklifi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

ALÇAK ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAYA HAPİS CEZASI

Yeni düzenlemeye göre, alkollü veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan sürücülere 1 ila 2 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor. Bu ceza, ilk kez bu kadar net ve ağır bir şekilde ifade edildi. Düzenleme ile birlikte sadece sürücünün cezalandırılması değil, toplumun geneline örnek teşkil edecek bir caydırıcılık hedefleniyor.

KAZA YAPAN SÜRÜCÜLER İÇİN HAFİFLETİCİ SEBEP YOK

Teklifin en dikkat çekici maddelerinden biri, kazaya karışan alkollü ya da uyuşturucu etkisinde sürücülere yönelik getirilen sert yaptırımlar. Eğer bir sürücü, bu şartlar altında kazaya neden olursa, cezası hiçbir şekilde para cezasına çevrilemeyecek, ertelenemeyecek ve hükmün açıklanması geri bırakılmayacak. Bu madde, trafikte ölümlü ya da yaralanmalı kazaların azaltılması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TEHLİKELİ ŞERİT DEĞİŞTİRMEYE DE HAPİS CEZASI

Yasa teklifinde, yalnızca alkollü araç kullanımı değil, tehlikeli şerit değiştirme gibi sürüş güvenliğini riske atan davranışlar da hapis cezası kapsamına alınıyor. Başka sürücülerin hayatını tehlikeye sokacak şekilde birden fazla şerit değiştirenler, 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Bu düzenleme, trafikte agresif sürüşün önüne geçilmesi ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

DÜZENLEMEYLE HEDEFLENENLER

Bu yasa teklifinin hayata geçmesi durumunda, başta alkollü araç kullanımı olmak üzere, trafikteki diğer tehlikeli davranışlar üzerinde caydırıcı bir etki yaratılması amaçlanıyor. Ayrıca düzenleme, sürücüler arasında trafik kurallarına uyma bilincini artırmayı ve toplumda trafikte güvenliğin öncelikli bir değer olarak benimsenmesini sağlamayı hedefliyor.

DAHA ÖNCE DE SIKI DÜZENLEMELER GETİRİLMİŞTİ

Son dönemde trafik düzenlemelerinde sıkı tedbirlerin alınması dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde, usulsüz çakar kullanımına yönelik cezaların artırılmasını öngören düzenleme yürürlüğe girmişti. Alkollü araç kullanımına yönelik bu teklif ise, son yılların en sert trafik düzenlemelerinden biri olarak görülüyor.

UZMANLAR VE TOPLUMUN GÖRÜŞÜ

Uzmanlar, trafikteki hatalı sürücü davranışlarını önlemenin en etkili yollarından birinin cezaların caydırıcı olması gerektiğini belirtiyor. Kamuoyu da, özellikle kazalara neden olan sürücülerin cezalandırılması konusunda düzenlemenin oldukça yerinde bir adım olduğunu düşünüyor.

TBMM’de görüşülmeyi bekleyen teklifin yasalaşması durumunda, Türkiye’de trafik güvenliği konusunda önemli bir dönüşüm yaşanması bekleniyor. Bu düzenleme, sadece kanun yapıcılar ve kolluk kuvvetlerinin değil, her bireyin trafik kurallarına uyma sorumluluğunu bir kez daha hatırlatıyor.

SONUÇ

Trafikte güvenliğin artırılması, bireylerin kurallara uyması ve toplumda sorumluluk bilincinin geliştirilmesi için getirilen bu düzenleme, Türkiye’nin trafik kazalarını azaltma hedefi doğrultusunda atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yasa teklifinin yasalaşması ve uygulanmaya başlanması, toplum genelinde bir farkındalık yaratılması için de kritik bir öneme sahip.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/