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Şarkıcı Çelik’ten Sosyal Medya Yorumlarına Tepki: “Bacak Aramadığınız İlgi Çok Enteresan”

Şarkıcı Çelik’ten Sosyal Medya Yorumlarına Tepki: “Bacak Aramadığınız İlgi Çok Enteresan”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Kasım 2024 - 17:55

90’lı yılların sevilen sanatçılarından Çelik Erişçi, Galata Kulesi önünde bir performans videosu ile sosyal medyada gündeme geldi. ‘Bu Kalp Seni Unutur Mu?’ Şarkının akustik versiyonunu seslendirdiği video Instagram hesabından paylaşan Çelik, performansından çok kıyafeti ve görüntüsüyle konuşuldu. Gelen yorumlara kayıtsız kalmayan dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Performanstan Çok Görüntü Konuşuldu

Deri bir kıyafetle sahne alan Çelik’in videosu, kısa sürede yoğun ilgi gördü ve neredeyse 1 milyon izlenmeye ulaştı. Ancak parçaların odak noktası, şarkının yorumlanışı yerine sanatçının görüntüsü oldu. Yapılan mizahi ve eleştirel yoru

“Sanatıma Değil, Görüntüme İlgi Gösteriyorsunuz”

Yapılan yorumların ardından Çelik sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı

  • “Neredeyse 1 milyon izlenmiş… İTÜ’de yüksek lisans ve doktora yapmış, 500’den fazla şarkı yazmış ve sunmuş bir sanatçı olarak sanatıma değil ama araştırma gösterdiğiniz bu ilgi çok enteresan. Neyse, aslan ya

Bir Yarattı

Sanatçının bu sözleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çelik’i haklı bulanlar, eleştirinin sanat yerine kişisel tutumuna yönelmesini yanlış bulurken; bazı kullanıcıların yorumlarının mizahi bir ton taşıdığını savundu.

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