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Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci’den gün batımı pozları!

Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci’den gün batımı pozları!
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22 Kasım 2021 - 13:55

Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci’den gün batımı pozları!

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, önceki gün Berrak Tüzünataç ile birlikte objektif karşısına geçti.

Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci'den gün batımı pozları! - Sayfa 1

Yakın dostuyla gün batımında dans eden ünlü oyuncunun karnının iyice büyüdüğü görüldü.

Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci'den gün batımı pozları! - Sayfa 2

8,5 AYLIK HAMİLE ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ’DEN BİKİNİLİ PAYLAŞIM

Burak Yamantürk ile 7 yıldır aşk yaşayan ve kızını kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, önceki gün yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç ile birlikte sahilde poz verdi.

Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci'den gün batımı pozları! - Sayfa 3

GÜN BATIMINDA EĞLENCELİ DANS

Gün batımında kamera karşısına geçen ikili, eğlenceli anlarını yayınladı.

Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci'den gün batımı pozları! - Sayfa 4

Yaklaşık 8 aylık hamile olan ünlü oyuncunun göbeğinin iyice büyüdüğü görüldü.

Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci'den gün batımı pozları! - Sayfa 5

Plajda dans eden Özpirinçci ile Tüzünataç’ın neşeli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci'den gün batımı pozları! - Sayfa 6

“AKREP BURCU OLMAMASI İÇİN DUA EDİYORUZ”

Özge Özpirinçci, yakın dostu Berrak Tüzünataç ile birlikte bebeğinin akrep burcu olmaması için dua ettiklerini ifade etmişti.

Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci'den gün batımı pozları! - Sayfa 7

Heyecanı gün geçtikçe büyüyen oyuncu, konuyla ilgili, “Akrep kadınını çok seviyorum. Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir Burç. Karanlık yerleri çok. Yay olsun istiyorum.” demişti.

Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci'den gün batımı pozları! - Sayfa 8
Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci'den gün batımı pozları! - Sayfa 9
Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci'den gün batımı pozları! - Sayfa 10
Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci'den gün batımı pozları! - Sayfa 11
Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci'den gün batımı pozları! - Sayfa 12
Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci'den gün batımı pozları! - Sayfa 13
Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci'den gün batımı pozları! - Sayfa 14
Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci'den gün batımı pozları! - Sayfa 15
Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci'den gün batımı pozları! - Sayfa 16
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