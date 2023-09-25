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Muazzez Ersoy Erdoğan’a bir yağcılık yaptı ki pazardan yağ alamayanlar bile ağladı.

Muazzez Ersoy Erdoğan’a bir yağcılık yaptı ki pazardan yağ alamayanlar bile ağladı.
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Eylül 2023 - 17:54

Muazzez Ersoy, verdiği röportajda Erdoğan’ı öve öve bitiremedi. Ersoy, Erdoğan ile gurur duyduğunu belirterek en büyük muhalifin Erdoğan olduğunu ve tüm dünyaya muhaliflik yaptığını dile getirdi

Sabah’tan Tuba Kalçık’a çok özel açıklamalarda bulunan Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Muazzez Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a methiyeler dizdi.

Erdoğan ile aynı mahalleden olduğunu ve yıllara dayanan bir dostlukları olduğunu söyleyen Muazzez Ersoy, Onun gibi bir cumhurbaşkanımız olduğu için çok şanslıyız. Dünya liderlerinin de çok saydığı biri, ona sahip çıkmalıyız. dedi.

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Muhalif sanatçılara da seslenen Ersoy, “En büyük muhalif Erdoğan’dır. Halkın ve Türkiye’nin çıkarları için dünyaya en büyük muhalefeti Erdoğan yapıyor. ifadelerini kullandı.

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Muazzez Ersoy’un röportajda Erdoğan ile ilgili dedikleri şu şekilde;

“EN BÜYÜK MUHALİF ERDOĞAN’DIR”

-Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yıllara dayanan bir dostluğunuz var. Bundan dolayı hem camianızın hem de belli kesimlerin eleştirilerine hedefi oldunuz. Erdoğan’ın sanata ve sanatçıya bakışını siz nasıl görüyorsunuz?

Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı mahalleden olmak, onu tanımak suç mu? Gençliğinde de kendisine ‘Reis’ diye hitap ederdi arkadaşları, bunu bilmek suç mu? Öyle şanslıyız ki güzel şiir okuyan, spor yapmış, genç yaşta siyasete girmiş bir isim ve bugün Türkiye’yi idare ediyor. Dünya liderlerinin de saydığı bir isim.

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“ONUNLA GURUR DUYUYORUM, DUYMALIYIZ DA”

Bütün bu özellikleri taşıyan bir lidere sahip çıkmak lazım. Muhalif sanatçılara sesleniyorum, en büyük muhalif Erdoğan’dır. Halkın ve Türkiye’nin çıkarları için dünyaya en büyük muhalefeti Erdoğan yapıyor. “Dünya 5’ten büyüktür” demişti Erdoğan, yine öyle dedi, nokta. Onunla gurur duyuyorum, duymalıyız da.

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