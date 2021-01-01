Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi
Show Tv’de yayınlanan Üç Kuruş dizisinde Leyla karakterine hayat veren güzel oyuncu Aslıhan Malbora, art arda paylaştığı mini şortlu pozlarıyla sevenlerini adeta büyüledi.
Üç Kuruş dizisi ile adından sıkça söz ettiren ve son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aslıhan Malbora, güzelliği ile yine herkesi kendine hayran bıraktı.
Malbora, sosyal medya hesabından peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı.
Fotoğraflarına binlerce beğeni yağdı.
Dizinin ilk bölümünde oynadığı Roman havası ile tüm dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki Malbora, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Malbora’nın Instagram hesabında 1 milyon takipçisi bulunuyor.
İşte,Aslıhan Malbora’nın çok beğenilen mini şortlu fotoğrafları…