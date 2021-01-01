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Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi

Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi
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22 Kasım 2021 - 13:46

Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi

Show Tv’de yayınlanan Üç Kuruş dizisinde Leyla karakterine hayat veren güzel oyuncu Aslıhan Malbora, art arda paylaştığı mini şortlu pozlarıyla sevenlerini adeta büyüledi.

Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 1

Üç Kuruş dizisi ile adından sıkça söz ettiren ve son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aslıhan Malbora, güzelliği ile yine herkesi kendine hayran bıraktı.

Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 2

Malbora, sosyal medya hesabından peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı.

Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 3

Fotoğraflarına binlerce beğeni yağdı.

Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 4

Dizinin ilk bölümünde oynadığı Roman havası ile tüm dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki Malbora, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 5

Malbora’nın Instagram hesabında 1 milyon takipçisi bulunuyor.

Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 6
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 7
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 8
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 9
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 10
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 11
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 12
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 13
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 14
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 15
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 16
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 17
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 18
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 19
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 20

İşte,Aslıhan Malbora’nın çok beğenilen mini şortlu fotoğrafları…

Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 21
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 22
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 23
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 24
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 25
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 26
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 27
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 28
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 29
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 30
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 31
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 32
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 33
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 34
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 35
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 36
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 37
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 38
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora mini şortlu pozlarıyla büyüledi - Sayfa 39
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