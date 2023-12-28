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Ebru Gündeş’e ne oldu?

Ebru Gündeş’e ne oldu?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Aralık 2023 - 16:11
Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, son hali ile bir hayli şaşırttı. 49 yaşındaki Gündeş, estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.

Ebru Gündeş’e ne oldu? Son halini görenler ‘bambaşka biri olmuş’ diyor! - Sayfa 1

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş sahnelere ara vermeden devam ediyor.

Ebru Gündeş’e ne oldu? Son halini görenler ‘bambaşka biri olmuş’ diyor! - Sayfa 2

49 yaşındaki Ebru Gündeş, estetik operasyonlardan olabildiğince uzak duruyordu.

Ebru Gündeş’e ne oldu? Son halini görenler ‘bambaşka biri olmuş’ diyor! - Sayfa 3

Ancak Gündeş’in son görüntülerinde estetiğin tüm etkisinin fazlasıyla hissedildiği görülüyor.

Ebru Gündeş’e ne oldu? Son halini görenler ‘bambaşka biri olmuş’ diyor! - Sayfa 4

Günay’da sahne akan Ebru Gündeş’in yüzüne bir dizi işlem uygulandığı ve mimiklerinin kaybolmaya başladığı fark edildi.

Ebru Gündeş’e ne oldu? Son halini görenler ‘bambaşka biri olmuş’ diyor! - Sayfa 5

Gündeş’in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ebru Gündeş’e ne oldu? Son halini görenler ‘bambaşka biri olmuş’ diyor! - Sayfa 6

Ünlü sanatçı ile ilgili, ‘Bambaşka biri olmuş’, ‘O eski halinden eser yok şimdi’ şeklinde yorumlar yapıldı.

Ebru Gündeş’e ne oldu? Son halini görenler ‘bambaşka biri olmuş’ diyor! - Sayfa 7

Gündeş, 2018’de verdiği bir röportajda yüzünde estetik bir işlem olmadığını ve bu tip operasyonlara karşı olduğunu belirtmişti.

Ebru Gündeş’e ne oldu? Son halini görenler ‘bambaşka biri olmuş’ diyor! - Sayfa 8

İşte Gündeş’in o videosu:

Ebru Gündeş’e ne oldu? Son halini görenler ‘bambaşka biri olmuş’ diyor! - Sayfa 9

EBRU GÜNDEŞ KİMDİR?

24 Temmuz 1975’te İstanbul’da doğdu.

Annesi Müjgan Kumartaşlıoğlu’dur. 5 yaşındayken evi terk eden, hiç görüşmediği babasının adı Remzi Gündeş’tir. Ankara’da Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulu’nda okudu. Ailesiyle birlikte İstanbul’a gelen Ebru Gündeş, maddi imkansızlıkları yüzünden öğrenimini yarım bırakmak zorunda kaldı. Bir süre konfeksyon işçisi olarak çalıştıktan sonra o sıralar kurulma aşamasında olan Raks Neşe Müzik’in ortağı Neşe Demirkat tarafından keşfedildi.

İlk albümünü hazırlamaya başlamadan önce, sahne tecrübesi kazanabilmek için bir süre Emel Sayın’a vokalistlik yaptı. Kısa zaman içinde bu renkli dünyaya alışmayı başardı ve ilk albümünün hazırlıklarına başladı. 1993 yılında, Selçuk Tekay’ın prodüktörlüğünü ve Özkan Turgay’ın aranjörlüğünü yaptığı ilk albümü “Tanrı Misafiri”ni çıkardı. Bu albüm ile yakaladığı başarı tanınmasının yanı sıra, pek çok ödülün de sahibi olmasını sağladı. 1994,1995 ve 1996 yıllarında düzenlenen Kral Tv Video Müzik Ödülleri’nde “En İyi Kadın TSM Sanatçısı” ödülünü kazandı. İlk albümünün başarısı üzerine hemen ikinci albüm hazırlıklarına başladı ve 1994 yılında “Tatlı Bela” albümü yayınlandı.

1995 yılında çıkardığı “Ben Daha Büyümedim” adlı albümü ile de iyi bir satış grafiği yakaladı. Bir sonraki albümü “Kurtlar Sofrası”nın ardından kendisine gelen televizyon dizileri için oyunculuk tekliflerini değerlendirdi. 1998 yılında yine Selçuk Tekay prodüktörlüğünde çıkardığı albümü “Sen Allah’ın Bir Lütfusun” ile de önemli satış rakamlarına ulaştı. 1999 yılında çıkardığı “Dön Ne Olur” adlı albümünün tanıtımı sırasında, basın mensupları karşısında 1 Aralık 1999 günü beyin kanaması geçirdi. Bu olay üzerine uzunca bir süre hayranlarından uzak kalan Gündeş’in bu albümü de 1 milyondan fazla satıldı. Ebru Gündeş, uzun bir süre dinlenme döneminin ardından, 11 Mart 2000 gecesi Bostancı Gösteri Merkezi´nde ilk konserini verdi. Bu konserin tüm gelirini Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Vakfı Hastanesi Reanimasyon Kliniği´ne bağışladı.

Ebru Gündeş’e ne oldu? Son halini görenler ‘bambaşka biri olmuş’ diyor! - Sayfa 10

Popstar Alaturka adlı yarışmada da jüri üyeliği yapmıştır. 2001 yılında çıkardığı yedinci; ‘Ahdım Olsun’ isimli albümünde Türkiye’nin en iyi söz yazarları, bestecileri ve aranjörleriyle çalışan Ebru Gündeş albüm kalitesi ve tirajıyla müzik piyasasının gündemine oturmayı yine başarmıştı. 2003 yılında ise “Şahane” albümü sevenleriyle buluştu. Sekizinci albümüyle bugüne kadar elde ettiği başarıyı ve satış grafiğini yakaladı. 2004 yılında dokuzuncu albümü ‘Bize de Bu Yakışır’ ile sevenleriyle buluşur. 2006 yılının Aralık ayında çıkan onuncu albümü ‘Kaçak’ ile müzik marketlerdeki yerini aldı, kariyerinin en güzel ve verimli günlerini yaşadığını söyleyerek son hız çalışmalarına devam etti. 2008 yılında 12 Ekim de “EVET” ismini verdiği albümünü sevenleriyle buluşturan sanatçı Kızıl Mavi, Ölümsüz Aşklar, Harika gibi birçok şarkısı yine dillerden düşmezken yeni albümünün çalışmalarına başladı.

2011 yılında Müzik Yönetmenliğini Taşkın Sabah’ın yaptığı ; Ayla Çelik , Ersay Üner, Gökhan Tepe, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Şebnem Sungur, Zeynep Talu ve Sezen Aksu’nun değerli eserlerinden oluşan ” BEYAZ ” adlı albümü müzik marketlerdeki yerini aldı. 2013-2014-2015 yılları arasında O Ses Türkiye adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı.

2016 yılında ailevi sorunları nedeniyle dinlenmek istedi. “O Ses Türkiye” yarışması jüriliğini kendi isteğiyle bıraktı.

Ebru Gündeş’e ne oldu? Son halini görenler ‘bambaşka biri olmuş’ diyor! - Sayfa 11

Evlilikleri:

1.evliliği : 1990 yılında Hamdi Vardar ile evlendi.1993 yılında boşandı.

2.evliliği : 2002 yılında Ömer Durak ile evlendi. 2003 yılında boşandı.

3.evliliği : 10 Şubat 2010 tarihinde Azeri iş adamı Reza Zarrab ile evlendi. 15 Ekim 2011 de kızı Alara doğdu.

Ebru Gündeş’e ne oldu? Son halini görenler ‘bambaşka biri olmuş’ diyor! - Sayfa 12

Albümleri:

1993 – Tanrı Misafiri

1994 – Tatlı Bela

1995 – Ben daha Büyümedim

1997 – Kurtlar Sofrası

1998 – Sen Allah’ın Bir Lutfusun

1999 – Dön Ne Olur

2000 – Dön Ne Olur Remixes

2001 – Ahdım Olsun

2002 – Ahdım Olsun Remixes

2003 – Şahane

2004 – Bize de Bu Yakışır

2006 – Kaçak

2008 – Evet

2011 – Beyaz

2012 – 13,5

2014- Araftayım

Filmleri:

1993 – Tanrı Misafiri

1995 – Fırtınalar

1997 – Deli Divane

1999 – Sen Allah’ın Bir Lütfusun

1999 – Affet Beni

2006 – İmkansız Aşk

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