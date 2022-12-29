Beril Pozam: Allah Suna’ya sabır vermiş!

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan ‘Yalı Çapkını’ dizisinde ‘Seyran’ın (Afra Saraçoğlu) kardeşi ‘Suna’ karakterine hayat veren Beril Pozam, takipçilerinden gelen sorulara cevap verdi. Güzel oyuncu, hem kendisi hem de dizi hakkındaki itiraflarıyla dikkat çekti.

Beril Pozam, Onedio YouTube kanalında sosyal medya kullanıcılarının sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, “Çapkın biriyle beraber olabilir misin? Yoksa kıskançlıktan delirir misin?” sorusu üzerine, “Kıskançlıktan delirmem. Ben karşılıklı ilişkide güven arayan bir insanım. Kaygılandığım yerde durmam. Çapkın biri bana çekici bile gelmez” ifadelerini kullandı.

“HER DEFASINDA BOZARIM ONLARI”

En sinir olduğu özelliğin aptal yerine konulmak olduğunu belirten Pozam, “Hepimizin bir zeka seviyesi, duyguları, tecrübe ettikleri var. Bunu hiçe sayan tiplere sinir oluyorum, her defasında da bozarım onları, avlarım” şeklinde konuştu.

“BUNCA KÖTÜLÜĞÜN ARASINDA KENDİNİ SAĞLAM TUTABİLMİŞ”

27 yaşındaki güzel, “Suna ve Seyran’ın yaşadıkları şeyler çok can sıkıcı. Sen gerçekten Suna olsan yapabilir miydin?” sorusunu şöyle cevapladı:

Bilmem. Yaşadıkları durum çok zor. İnsanların içinde bulunduğu durumlara benzer koşullar altında olmadan yorum yapmak beni biraz geriyor. Büyük konuşmuş gibi hissediyorum. Suna gibi dayanabilir miydim? Bir fikrim yok, Allah Suna’ya sabır vermiş, güç vermiş. Bütün kötülüğün ve karanlığın arasında kendini sağlam tutabilmiş. Suna’nın bu dünyada var olduğunu bilebilmek, güçlü bir şekilde yaşıyor olması beni mutlu ediyor.

“CANIMI ACITIYOR”

Beril Pozam, “Bazı sahnelerde role hazırlanırken bir sürü insanla sohbet etme fırsatı buldum ve onların hikayelerini dinledim. Bazı sahneler bana bire bir anlatılan hikayelerden biri oluyor. O anları oynamak ya da oynandığını görmek, biraz canımı acıtıyor” dedi.

“İNŞALLAH BAŞINA KÖTÜ ŞEYLER GELMEZ”

Öte yandan “Suna’nın bu hali ne olacak?” diyen bir takipçisine de yanıt veren oyuncu, “Hiç bilmiyorum. Genç bir kadın, hayatı öğreniyor. İnşallah başına çok kötü şeyler gelmez. Umutluyum ondan. Suna bence akıllı biri” açıklamasını yaptı.