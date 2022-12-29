Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kağıthane’de korkunç kaza! ‘Çöp zannettim’ dedi

Kağıthane’de korkunç kaza! ‘Çöp zannettim’ dedi
2 views
29 Aralık 2022 - 11:37
Kağıthanede korkunç kaza Çöp zannettim dedi

Kağıthane’de yolda yürüdüğü esnada yere yığılan Yaşar Şahin’e (58), bir sürücü ezip kaçtı. Hastanede 10 gün yatan Yaşar Şahin’in şikayetçi olması üzerine Çeliktepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, sürücüyü tespit ederek yakaladı. Yakalanan Muzaffer E. ifadesinde Yaşar Şahin’i çöp zannettiğini söyledi.

Olay, Çeliktepe Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde 12 Kasım Cumartesi günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine giden Yaşar Şahin yolda yürürken dengesini kaybederek düştü. Bu sırada yoldan geçen otomobil, yerde yatan kişiyi fark etmeyerek üzerinden geçti. Yaralanan kişi çevredekilerin yardımıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDEN ÇIKINCA ŞİKAYETÇİ OLDU

On gün sonra iyileşen Yaşar Şahin, polis merkezine giderek kendisine otomobil çarptığını söylemesi üzerine Çeliktepe Suç Araştırma Büro Amirliği görevlileri sokak üzerinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde Şahin’in üzerinden geçen aracın plakası tespit edildi. Plakadan sürücüye ulaşan ekipler Muzaffer E.’yi gözaltına aldı.

Kağıthanede korkunç kaza Çöp zannettim dedi

 

Emniyette 2 adet suç kaydı bulunan Muzaffer E., “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılması sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Muzaffer E.’nin Yaşar Şahin’i çöp zannettiğini söylediği ortaya çıktı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yere düşen yayanın üzerinden geçen otomobil güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yayanın dengesini kaybederek yere düşmesi ve yerde birinin olduğunu fark etmeyen sürücünün otomobil ile üzerinden geçtiği görülüyor. Vatandaşlar yerde yatan kişinin yardımına koşuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beril Pozam: Allah Suna’ya sabır vermiş!Beril Pozam: Allah Suna’ya sabır vermiş!
İstanbul’da kaçırmaya çalıştığı Ülkü Deniz Ersöz’e dehşeti yaşattı! ‘Kurtaramadım, önümde vurdular kızımı’İstanbul’da kaçırmaya çalıştığı Ülkü Deniz Ersöz’e dehşeti yaşattı! ‘Kurtaramadım, önümde vurdular kızımı’
Şam ile 11 yıl sonra ilk resmi temas! Bakan Akar’dan yeni açıklamaŞam ile 11 yıl sonra ilk resmi temas! Bakan Akar’dan yeni açıklama
MasterChef Türkiye’de final heyecanı! 2. şef gömleğinin sahibi belli olduMasterChef Türkiye’de final heyecanı! 2. şef gömleğinin sahibi belli oldu
İstanbul’da zam sonrasında taksiciler taksimetrelerini güncelleştirdiİstanbul’da zam sonrasında taksiciler taksimetrelerini güncelleştirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çığlık çığlığa ablasına koştu: Afacan prens bu kez gözleri yaşarttı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna’da peş peşe saldırılar! Rusya tarafından 120’den fazla füze atıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Dakika: Trabzonspor’dan Edin Visca açıklaması! “Başarılı bir ameliyat geçirdi”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Iğdır’da zırhlı araç devrildi: 12 asker yaralı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ölümden kaçış! Kumarhanede şok anlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Necati Ateş, Abdullah Avcı’ya seslendi! ‘Ne oldu bu takıma’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beril Pozam: Allah Suna’ya sabır vermiş!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kağıthane’de korkunç kaza! ‘Çöp zannettim’ dedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Filtreli fotoğraf faciası… 60 yaşındaki şarkıcıyı herkes ayıpladı: Gerçek halini de biliyoruz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu büyülüyor!
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’ndan “asgari ücret” tepkisiAralık 22, 2022-4:41 pm
TÜRK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması! ‘Geçim şartlarını karşılamıyor…’Aralık 22, 2022-4:39 pm
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıAralık 22, 2022-4:38 pm
Benzinden sonra motorine de zam geliyorAralık 16, 2022-3:39 pm
İSPARK otopark ücretlerine rekor zam!Aralık 16, 2022-3:37 pm
METROCITY YANGIN SON DAKİKA.Aralık 16, 2022-1:13 pm
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu kararının ardından ilk açıklama: Belediye başkanı olarak devam edecekAralık 15, 2022-3:40 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !