Kağıthane’de korkunç kaza! ‘Çöp zannettim’ dedi

Kağıthane’de yolda yürüdüğü esnada yere yığılan Yaşar Şahin’e (58), bir sürücü ezip kaçtı. Hastanede 10 gün yatan Yaşar Şahin’in şikayetçi olması üzerine Çeliktepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, sürücüyü tespit ederek yakaladı. Yakalanan Muzaffer E. ifadesinde Yaşar Şahin’i çöp zannettiğini söyledi.

Olay, Çeliktepe Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde 12 Kasım Cumartesi günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine giden Yaşar Şahin yolda yürürken dengesini kaybederek düştü. Bu sırada yoldan geçen otomobil, yerde yatan kişiyi fark etmeyerek üzerinden geçti. Yaralanan kişi çevredekilerin yardımıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDEN ÇIKINCA ŞİKAYETÇİ OLDU

On gün sonra iyileşen Yaşar Şahin, polis merkezine giderek kendisine otomobil çarptığını söylemesi üzerine Çeliktepe Suç Araştırma Büro Amirliği görevlileri sokak üzerinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde Şahin’in üzerinden geçen aracın plakası tespit edildi. Plakadan sürücüye ulaşan ekipler Muzaffer E.’yi gözaltına aldı.

Emniyette 2 adet suç kaydı bulunan Muzaffer E., “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılması sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Muzaffer E.’nin Yaşar Şahin’i çöp zannettiğini söylediği ortaya çıktı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yere düşen yayanın üzerinden geçen otomobil güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yayanın dengesini kaybederek yere düşmesi ve yerde birinin olduğunu fark etmeyen sürücünün otomobil ile üzerinden geçtiği görülüyor. Vatandaşlar yerde yatan kişinin yardımına koşuyor.