Seçim sonrası AK Parti’de yeni dönem başlıyor! Erdoğan’ın onayı alındı…

31 Mart yerel seçimlerinin ardından 22 yıllık birinci parti konumundan geri düşen AK Parti, geçen hafta Kızılcahamam’daki istişare toplantısında reform kararı aldı. AK Parti kurmayları, “Cumhurbaşkanı ile görüşüldü. Onayı alındı. Artık önümüzdeki 4 yıllık süre tamamen reform süreci olacak” diyor.
Türkiye gazetesinin haberine göre, kurmaylar atılacak adımların ana hatlarının ekonomi ve hukuk alanında olacağını belirtiyor; “Özellikle bu iki başlıkta güven tesis edecek adımlar atılacak. Bu süreçte elbette bürokrasiden veya ittifak ortaklarımızın direnci ile karşılaşabiliriz. Tökezleyeceğimiz anlar da olabilir. Ama bütün bunlar, bizi reform adımlarından geri bırakmaz. Burada önemli olan, reform yapma iradesini ortaya koymaktır” diyor.
Kurmaylar AK Parti’nin “iç çekişmelerden” uzaklaşması için “koltuklarda oturanların değişiminin” yeterli olmayacağına dikkati çekiyor.