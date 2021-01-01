Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Beren Saat’ten Kenan Doğulu konserine damga vuran dans

Beren Saat’ten Kenan Doğulu konserine damga vuran dans
1 views
30 Ekim 2021 - 12:49

Beren Saat’ten Kenan Doğulu konserine damga vuran dans

Kenan Doğulu ile Beren Saat düşman çatlattı. Konsere ikilinin romantik dansı damga vurdu.
Kenan Doğulu dün akşam Volkswagen Arena’da konser verdi. Doğulu, konseri izlemeye gelenlere müzik ziyafeti yaşattı.

Konsere damga vuran ise Beren Saat’in dansı oldu.

Beren Saatten Kenan Doğulu konserine damga vuran dans

Kenan Doğulu, kendisini izleyen eşi Beren Saat’i sahneye aldı.

‘Aşk ile Yap’ şarkısını söyleyen Kenan Doğulu, eşi ile dans etti.

Çiftin romantik anları sosyal medyada paylaşıldı.

Geçtiğimiz yıllarda boşanma haberleri ile gündeme gelen ikili, zor günler bitti mesajı verdi.

Beren Saatten Kenan Doğulu konserine damga vuran dans

Kenan Doğulu ve Beren Saat sahnede dans etti

 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hazal Filiz Küçükköse’den aşk açıklaması…Hazal Filiz Küçükköse’den aşk açıklaması…
Hande Erçel’in Dekolteli New York Pozuna Beğeni YağdıHande Erçel’in Dekolteli New York Pozuna Beğeni Yağdı
Emre Karayel’in çifte heyecanı… Bebeğin adı belli olduEmre Karayel’in çifte heyecanı… Bebeğin adı belli oldu
Ayşe de şiddet kurbanı olmuştu… Katili firar ettiAyşe de şiddet kurbanı olmuştu… Katili firar etti
Çarptı, öldürdü, kaçtı: SerbestÇarptı, öldürdü, kaçtı: Serbest
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde! Erdoğan ve Biden’dan dikkat çeken kare!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emin Çölaşan’dan Erdoğan’a: Yandaşlarının Bile Artık Sabrı Taşıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel ağzını bozdu! Takipçiye şok küfür…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beren Saat’ten Kenan Doğulu konserine damga vuran dans
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hazal Filiz Küçükköse’den aşk açıklaması…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Oğuzhan Asiltürk ve Erdoğan Kıbrıs’ta Ne Görüştü?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Erçel’in Dekolteli New York Pozuna Beğeni Yağdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emre Karayel’in çifte heyecanı… Bebeğin adı belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ayşe de şiddet kurbanı olmuştu… Katili firar etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çarptı, öldürdü, kaçtı: Serbest
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde! Erdoğan ve Biden’dan dikkat çeken kare!Ekim 30, 2021-1:21 pm
Emin Çölaşan’dan Erdoğan’a: Yandaşlarının Bile Artık Sabrı TaşıyorEkim 30, 2021-1:12 pm
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel ağzını bozdu! Takipçiye şok küfür…Ekim 30, 2021-1:04 pm
Beren Saat’ten Kenan Doğulu konserine damga vuran dansEkim 30, 2021-12:49 pm
Hazal Filiz Küçükköse’den aşk açıklaması…Ekim 30, 2021-12:15 pm
Hande Erçel’in Dekolteli New York Pozuna Beğeni YağdıEkim 30, 2021-9:50 am
Emre Karayel’in çifte heyecanı… Bebeğin adı belli olduEkim 30, 2021-9:39 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !