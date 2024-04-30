Numan Kurtulmuş ilk ziyareti CHP lideri Özgür Özel’e yaptı! Yeni Anayasa maratonu başladı…

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel’i ziyaret etti.
Yeni Anayasa tartışmaları sürerken, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un siyasi partileri ziyaret maratonu resmen başladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i yeni Anayasa görüşmeleri kapsamında ziyaret etti.
Meclis Başkanı’nın bugün grup toplantısını yapan MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşmesi bekleniyor.
Kurtulmuş, planlanan takvim içinde diğer parti gruplarını da ziyaret edecek.
Ziyaretlerin ardından siyasi partiler arasında anayasa yapımına yönelik usul ve esasların belirlenmesine yönelik istişareler gerçekleştirilecek.
İLK AÇIKLAMALAR GELDİ
Ziyaretin olumlu geçtiği belirtilirken Numan Kurtulmuş görüşmede maddelerin konuşulmadığını belirtti. Kurtulmuş, “Mayıs sonuna dek usule ilişkin fikirleri almak isteriz. Belki yaz döneminde partiler tekliflerini olgunlaştırarak Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar” dedi.
Ziyaretin ardından Özgür Özel ise şu açıklamaları yaptı;
Ben başkana her konuyu görüşebileceğimizi söylemiştim. Açık bir müzakere ortamı olması gerektiğini söylemişti. Bugün insanların yoksulluk, açlık gibi beklentileri varken yeni anayasa beklentisi toplumun neresindedir bunu tartmak gerekir. Parti ile konuşmadan yorum yapmayı doğru görmem. Başkanın yorumlarını partiyle değerlendireceğiz. Yeni anayasa konuşulurken mevcut anayasa tam uyum sağlanması gerektiğini ifade ettik. Bir önceki anayasada iyiydi ama uyulmadı.
Yarın Erdoğan’la yapacağımız görüşme de benim için önemlidir. Anayasaya uyulmuyorken yenisini yapsak ne olur yapmasak ne olur?” Bunu dile getireceğim. El sıkışılacak, müzakere edilecek. Bu el sıkışma demokrasiye inananların yapması gerektiği bir şey. O yüzden bu diyaloğu önemsediğimizi belirtmek isterim.