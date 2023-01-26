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Berdan Mardini Gittiği Bibi Döndü!

Berdan Mardini Gittiği Bibi Döndü!
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26 Ocak 2023 - 13:11

TV8‘in fenomen müsabaka programı Survivor‘dan sıhhat sorunları sebebiyle çekilen Berdan Mardini, ayağının tozuyla röportaj verdi. Mardini, “Survivor’da yiyecek veriyorlar mı?” sorusuna cevap verdi.

GİDECEĞİ İLK BELLİ OLAN O’YDU.

Survivor 2023’e gideceği belli olan ilk isim Berdan Mardini’ydi. Mardini Survivor’a çok iddialı başlamıştı. Ancak Mardini erkenden pes etti. Sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda eden Berdan Mardini ayağının tozuyla röportaj verdi.

DOMİNİK’TE 6 KİLO VERDİM

Berdan Mardini “Survivor’da yemek veriyorlar mı?” sorusuna yanıt verdi. Mardini, “Survivor’da yemek verseler bana verirlerdi birinin boğazını sıkacaktım artık” cevabıyla şaşırttı.Berdan Mardini’yi 3. günde açlığın zorladığı ve kısa sürede 6 kilo verdiğini söyledi.

 

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