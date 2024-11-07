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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Genel seçimden de birinci çıkacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Genel seçimden de birinci çıkacağız
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Kasım 2024 - 15:47

2024 yerel seçimlerde birinci parti çıkan CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel, genel seçimi de kazanarak iktidar olacaklarını söyledi. Özel “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna varıp ‘Genel Başkanım partiniz 100 yıl sonra yeniden iktidardadır’ ifadesini Anıtkabir Anı Defteri’ne yazmak en büyük hayalim..” dedi.

Siyasetin hareketli gündemi devam ederken, liderler de değerlendirmelerini sürdürüyor..

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV’de Uğur Dündar’ın sorularını yanıtladı.

Genel başkan olduktan sonra geçen son bir yılını anlatan Özel, yerel seçimlerde yaşadıkları başarıyı parti olarak ilerleteceklerini belirtti.

Bülent Ecevit’e verdiği sözü anlatan Özel, genel seçimlere de değindi.

“GENEL SEÇİMDEN DE BİRİNCİ VE İKTİDAR ÇIKACAĞIZ”

Özel, “Şimdi önümüzde bir genel seçim var. Ben o genel seçimden de CHP’yi birinci parti ve iktidar yapan kadroların genel başkanı olarak bir kez daha elbette Ecevit’e, elbette İnönü’ye, elbette Deniz Bey’e ama en çok da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkacağım” dedi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

Kurultay seçiminin ertesi günü hiç uyamadan Ecevit’in mezarı başında anmasına gitmiştim.

Oradaki konuşmam da şunu demiştim: ‘Sayın Genel Başkanım sizin 1970’lerde yaptığınız dünyadaki rüzgarları doğrudan okuyup seçmene doğrudan ulaşacak bir dil kurup her siyasi görüşten işçiye, memura, esnafa konuşabilip sesinizi duyurup solla sosyal demokrasiyle kitleleri tanıştırdınız. Ve liderliğinizde girilen iki yerel iki genel seçimden parti birinci çıktı. Seneye buraya geldiğimde girdiğimizden ilk seçimden birinci çıkmış olan bir genel başkan olarak gelmeyi umuyorum, bunun sözünü veriyorum”

Ve 1 yıl sonra o sözü tutmuş olarak gitmek çok önemli benim için. Sözün ikinci kısmı da şu: Şimdi önümüzde bir genel seçim var. Ben o genel seçimden de CHP’yi birinci parti ve iktidar yapan kadroların genel başkanı olarak bir kez daha elbette Ecevit’e, elbette İnönü’ye, elbette Deniz Bey’e ama en çok da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkacağım.

“EN BÜYÜK HAYALİM ANITKABİR ANI DEFTERİ’NE O İMZAYI ATMAK”

Atatürk’e “Genel Başkanım partiniz 100 yıl sonra yeniden iktidardadır” demeyi, Anıtkabir Anı Defteri’ne yazmak en büyük hayalim..

O yazıyı yazıp imzayı attıktan sonra siyasette başka hiç bir hedefim yoktur. O imza bana yeter. Çünkü demek ki Türkiye bir kez daha kurtulmuştur.

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