ABD’DEN RUMLARA ÖZEL EĞİTİM

ABD, 17-28 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Proteas-04” tatbikatı kapsamında Rum Milli Muhafız Ordusu’na, Türk kıyılarına gizlice nasıl çıkılacağına dair özel eğitimler verdi. Bu tatbikat, su altı patlayıcı yerleştirme, hedef angajmanı ve düşman kıyılarına gizli geçiş gibi askeri operasyonel senaryoları içeriyordu.

Proteas-04 Tatbikatının İçeriği

ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Julie S. Davis’in de katıldığı tatbikatta, Rum askerlerine çeşitli özel operasyon teknikleri öğretildi. Eğitimde, hedeflere su altı patlayıcıları yerleştirme ve düşman kıyılarına sızma stratejileri üzerinde duruldu. Tatbikata ABD’nin Deniz Özel Harekât Alayı da destek verdi.

ABD-Rum İş Birliği ve Artan Askeri Faaliyetler

ABD’nin Rum yönetimiyle askeri iş birliğini artırma çabaları, son yıllarda hız kazandı. 2020 yılında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde, ABD’nin Deniz Özel Harekât Alayı, 13 ülkede 300 operasyonel birim konuşlandırdı. Bu birimler, doğrudan eylem ve özel keşif görevlerini yürütüyor.

Türkiye’nin Tepkisi ve Bölgesel Endişeler

ABD’nin, NATO üyesi olmayan Rum yönetimiyle gerçekleştirdiği tatbikatlar, Türkiye’nin stratejik dengeleri açısından ciddi endişelere yol açtı. Türkiye, ABD’nin Rumlarla gerçekleştirdiği askeri eğitimlerin, bölgesel güvenlik üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği görüşünü taşıyor. Bu gelişmeler, Doğu Akdeniz’deki askeri dengeyi yeniden şekillendiriyor.

Bölgesel Güvenlik Perspektifi

ABD’nin, Rum yönetimiyle yaptığı askeri tatbikatlar, Doğu Akdeniz’deki güç dengelerini doğrudan etkileyen faktörlerden biri haline geliyor. Bölgesel güvenlik ve askeri iş birliği konularındaki bu gelişmeler, bölgedeki ülkeler için kritik öneme sahip.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr