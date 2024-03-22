Turgut Altınok’un malvarlığını Tiktok kullanıcıları ti’ye aldı.

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, daha önce “Mülk Allah’ındır, biz emanetçiyiz” dediği mal varlığını açıkladı.

Açıklanan mal varlıkları listesinde 158 adet mal varlığı olduğu belirtilmiş, çıkan liste tepki toplayınca da “Çoğunluğu babadan kaldı” denilmişti.

158 mal varlığının yanında Altınok’un Antalya’da da 600 dairesinin olduğu ortaya çıkmıştı. Altınok’un ablası da söz konusu varlıklarına şaşırılmaması gerektiğini belirterek “Yani insanlar şaşırıyor ama bizim zenginliğimiz babadan, dededen” demiş ve 37 parçalık bir tapu kaydı daha çıkarmıştı.

ALTINOK’UN MAL VARLIĞI SOSYAL MEDYADA Tİ’YE ALINDI

Ankaralı TikTok kullanıcıları Cumhur İttifakı’nın ABB adayı Altınok’un mal varlığını ti’ye alarak yeni bir video paylaştı. Paylaşılan videoda gençler şu ifadeleri kullandı:

“Babadan kalma gecekondum vardı o da Turgut Başkan’ın çıktı. Bir 72 model Serçe’m vardı dededen kalan o da Turgut Başkan’ın çıktı. Karapürçek’te bizim bir müşterek arsa vardı o da Turgut Başkan’ın çıktı. Ben anlamadım ki nereye elimizi atsak Turgut Başkan’ın çıkıyor. Allah’tan TOKİ’den bir ev çıktı da o devletin onu biliyoruz. Harbiden Ankara’yı parsel parsel parsellemişler. Parsel parsel eylemişler dünyayı, ah ulan ah…”

TURGUT ALTINOK’UN MAL VARLIĞINDA NELER VAR?

15 Mart tarihinde Twitter’da yaptığı bir paylaşımla mal varlığının listesini paylaşan Altınok şu ifadeleri kullanarak mal varlığını sıralamıştı:

“Kamuoyuna Duyurulur…

BİZ DÜN NEREDEYSEK BUGÜN DE ORADAYIZ…

Değerli Hemşehrilerim! Bir Belediye Başkanı Öncelikle Şeffaf Olmalıdır! Özü Sözü Bir ve DÜRÜST Olmalıdır! Bir Belediye Başkanının Duruşu Olmalıdır ve Bir O Yanda Bir Bu Yanda Bulunmamalıdır! Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılarak, Başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını; projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi SİZ DEĞERLİ ANKARALI HEMŞEHRİLERİMİ İNCİTTİKLERİNİ hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir. Değerli Ankaralılar! İçinizde en ufak bir tereddüt olmasın! Ekte sunduğum tüm mal varlığım ANA SÜTÜ GİBİ AK VE HELALDİR…

Saygılarımla Turgut ALTINOK”