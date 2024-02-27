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Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Yeni bilirkişi raporu eklendi

Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Yeni bilirkişi raporu eklendi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Şubat 2024 - 17:02

Kamuoyunda “Yüksek Kârlı Gizli Fon” olarak bilinen ve 2’si tutuklu olmak üzere toplam 7 sanığın yer aldığı dolandırıcılık davasında yeni bir gelişme yaşandı. Davanın sanıkları arasında bulunan Seçil Erzan, Nazlı Can, Ali Yörük ve Atilla Yörük’e ait telefonların incelenmesi sonucunda elde edilen bilirkişi raporu, dava dosyasına eklendi.

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