Bellona ve İstikbal satılıyor. Yeni sahipleri ağızları açık bıraktı

Türkiye’nin mobilya sektöründe büyük bir değişim yaşanıyor. Boydak Holding’e ait İstikbal ve Bellona markaları, mobilya alanında öncü firmalardan Doğanlar Mobilya tarafından satın alındı.

Bu satışla birlikte, Doğanlar Mobilya’nın Kelebek, Doğtaş, Lova ve Ruum Store gibi markalarla birlikte 45 ülkede 109 satış noktasına sahip olduğu ve sektördeki etkinliğini artırma hedefinde olduğu belirtiliyor.

1950’lerin sonunda kurulan ve Türkiye’nin köklü firmalarından olan Boydak Holding’in İstikbal ve Bellona markaları, Doğanlar Mobilya Grubu’nun bünyesine katılıyor. Grup, bu satın alma ile sektördeki ağırlığını daha da pekiştirmeyi ve global pazarda büyümeyi hedefliyor.

Doğanlar Mobilya Grubu, 1972 yılında Çanakkale Biga’da Hacı Ali Doğan tarafından açılan küçük bir dükkanın bugün uluslararası bir marka haline geldiğini gösteriyor. Davut Doğan ve İsmail Doğan liderliğindeki grup, Türkiye’de 733, dünya genelinde ise 109 satış noktası ile mobilya sektöründe önemli bir konuma sahip.

“TÜRKİYE REKORU KIRDIK”

Grup, TMSF tarafından satışa çıkarılması beklenen Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki İstikbal, Bellona ve Form Sünger gibi markalara ilgi gösteriyor. Grubun CEO’su Mustafa Karamemiş, 2024 ve sonrası için hem yurt içinde hem de uluslararası alanda büyüme planlarından bahsediyor.

Karamemiş, 2023’te 82 yeni mağaza açarak Türkiye’de rekor kırdıklarını ve 2024’te 100 yeni mağaza açmayı hedeflediklerini ifade ediyor.

İstikbal ve Bellona’nın geçmişi 1950’lere dayanırken, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Boydak Holding’e kayyum atanmış ve markalar TMSF bünyesine geçmişti. Şimdi ise, Doğanlar Mobilya Grubu’nun bu iki değerli markayı bünyesine katmasıyla yeni bir dönem başlıyor.