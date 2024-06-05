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10 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Buse Terim boşanmanın ardından ilk kez konuştu

10 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Buse Terim boşanmanın ardından ilk kez konuştu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Haziran 2024 - 15:41

Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı, 2014’te görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. İki kızları olan ünlü çift 10 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda tek celsede bitirmişti. Buse Terim boşanmanın ardından ilk kez konuştu. Ayrılık sebebi sorulunca…

10 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Buse Terim boşanmanın ardından ilk kez konuştu - Sayfa 1

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim’in küçük kızları Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğün yaparak evlendi.

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10 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Buse Terim boşanmanın ardından ilk kez konuştu - Sayfa 2

Ünlü çift ilk çocukları Nil’i 2016’da, ikinci kızları Naz’ı ise 2018’de kucaklarına aldı. Ancak Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı çiftinden kötü haber geçtiğimiz mart ayında geldi.

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10 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Buse Terim boşanmanın ardından ilk kez konuştu - Sayfa 3

AYRILIK NEDENİ SORULDU

Ünlü çift 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak tek celsede bitirdi. Boşanmanın ardından Buse Terim’e ayrılık nedeni soruldu.

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10 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Buse Terim boşanmanın ardından ilk kez konuştu - Sayfa 4

Terim ise şöyle yanıt verdi;

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10 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Buse Terim boşanmanın ardından ilk kez konuştu - Sayfa 5

‘Çok önemli değil nedeni, neden olduğu bence. Nasıl evlenmek çok normal bir şey ise. Ayrılmak boşanmak bunlar da normal şeyler. Anne babayız biz iki tane kızımız var o yüzden hayat boyu görüşeceğiz onlar için’ dedi.

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10 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Buse Terim boşanmanın ardından ilk kez konuştu - Sayfa 6
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10 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Buse Terim boşanmanın ardından ilk kez konuştu - Sayfa 7
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10 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Buse Terim boşanmanın ardından ilk kez konuştu - Sayfa 8
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10 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Buse Terim boşanmanın ardından ilk kez konuştu - Sayfa 9
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