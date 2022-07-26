Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler 2022 bekçilik sınav sonuçlarında
Bekçilik sınav sonuçları için heyecan giderek artıyor. Bekçilik sınavı 2022 yılında 17 Temmuz tarihinde yapıldı. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının soru ve cevaplarının açıklanmasının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte sonuç açıklanma tarihi
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Sınav sonuçları 05 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak olup, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 09 Ağustos 2022 tarihi saat 17.00’a kadar aynı usullerle yapılacaktır.
Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.
Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0’a (sıfır) tamamlanacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.