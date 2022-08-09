KPSS ön lisans başvuru tarihi ne zaman bitiyor? KPSS 2022 ön lisans başvuru ücreti nasıl yatırılır? ÖSYM açıkladı
KPSS ön lisans başvuru ücreti ve tarihi yoğun ilgi görüyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen KPSS’ye girmek isteyen adaylar başvurularını belirli tarihlerde gerçekleştiriyorlar. KPSS ön lisans başvuru işlemleri 3 Ağustos tarihinde başladı. Adaylar işlemlerini yayımlana kılavuza göre gerçekleştiriyorlar. Peki, KPSS ön lisans başvuru tarihi ne zaman bitiyor? KPSS 2022 ön lisans başvuru ücreti nasıl yatırılır?
KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos tarihinde başladı ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. KPSS başvuru ücreti 130 TL olarak açıklandı. ÖSYM iptal edilen KPSS ile ilgili yeni sınav takvimini duyurdu. Açıklamaya göre KPSS ön lisans tarihi de değişti. 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacağı duyuruldu.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BİTİYOR?
KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos ve 15 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.
Sınava başvurular, 03 – 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
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KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.