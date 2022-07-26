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TUS başvuruları ne zaman bitecek?

TUS başvuruları ne zaman bitecek?
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26 Temmuz 2022 - 12:50

TUS başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM’den TUS başvuru tarihi uyarısı

TUS başvuruları ne zaman bitecek ÖSYMden TUS başvuru tarihi uyarısı

TUS başvuruları ne zaman bitecek sorusu gündemde yer alıyor. TUS ve STS başvuruları alınıyor. Başvurular devam ederken, henüz online olarak gerekli adımları atarak başvurularını tamamlamayan adaylar da ÖSYM’nin belirlediği son tarihi öğrenmek istiyor. İşte, 2022 TUS/2 başvuru takvimi…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2022-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) ve 2022-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nı (2022-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem), 4 Eylül’de uygulayacak. Peki, TUS başvuruları ne zaman bitecek?

TUS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Başvurular 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak.

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