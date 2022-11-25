Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

KYK borçlarının silinmesinde esaslar belli oldu! Resmi Gazete’de yayımlandı

KYK borçlarının silinmesinde esaslar belli oldu! Resmi Gazete’de yayımlandı
5 views
25 Kasım 2022 - 17:45
Öğrenim kredisi faizlerinin silinmesi ve Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde vatandaşa kesilen para cezalarının tahsil edilmemesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Genel esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı belirledi.

KYK borçlarının silinmesinde esaslar belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliğleri, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğlerle ilgili kanunlarda yapılan değişikliklere ilişkin uygulama usul ve esasları belli oldu. ​​​​​​​

351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu‘nda yapılan değişiklik sonucu, öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, “öğrenim kredisi olarak verilen miktarla” sınırlandırılmıştı. Ayrıca öğrenim ve katkı kredilerinin hesaplanması ve taksitlerin ödenmesine ilişkin düzenlemelerin mevcut alacaklara ne şekilde yansıtılacağına ilişkin de düzenlemeler yapılmıştı.

“SON TAKSİT VADE SÜRESİNCE BEKLENECEK”

Yayımlanan tebliğe göre, 9 Kasım’dan itibaren öğrenim ve katkı kredisi taksitlerinin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, öğrenim ve katkı kredisi borcu için öngörülen son taksitin vade tarihine kadar beklenecek. Son taksitin vade tarihi sonrasında ödenmemiş borçlar Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek.

Süresinde ödenmeyen öğrenim ve katkı kredisi taksitlerine vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak.

9 Kasım’dan önce vergi dairelerine takip için bildirilen ve bu tarih itibarıyla tahsil edilmemiş kredi taksitleri içinde yer alan endeks tutarları silindikten sonra, endeksten arındırılmış taksit tutarları takip edilecek.

KOVİD-19 CEZALARININ KALDIRILMASI İÇİN BAŞVURU GEREKMİYOR

Öte yandan, 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 4. Maddesi ile bazı düzenlemelerin uygulamaya alınması kararlaştırılmıştı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan “Tahsilat Genel Tebliği” ile Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 (bu tarih hariç) arasında yapılan tespitlere istinaden Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası verilmeyecek, verilmiş idari para cezaları tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş olanların tahsilatı yapılmayacak. Daha önce tahsil edilen idari para cezaları ise iade edilmeyecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 11 Mart 2020’den ilgili kanunun yürürlüğe girdiği 9 Kasım 2022’ye (bu tarih hariç) kadar yapılmış tespitlere istinaden verilen idari para cezaları, tebliğ edilsin veya edilmesin, vatandaşların herhangi bir başvurusu aranmaksızın kaldırılacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB takvimi duyurdu: Açık Lise sınavları online mı yüz yüze mi?AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB takvimi duyurdu: Açık Lise sınavları online mı yüz yüze mi?
KPSS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi belirledi… İşte 2022 sonuç açıklama takvimiKPSS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi belirledi… İşte 2022 sonuç açıklama takvimi
ÖSYM açıkladı, başvurular başladı! 2022 Mühendislik tamamlama tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte tercih kılavuzuÖSYM açıkladı, başvurular başladı! 2022 Mühendislik tamamlama tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte tercih kılavuzu
2022-2023 AÖL KAYIT TARİHLERİ: AÖL kayıtları ne zaman bitiyor? Açık lise kayıt yenileme ve ilk kayıt nasıl yapılır?2022-2023 AÖL KAYIT TARİHLERİ: AÖL kayıtları ne zaman bitiyor? Açık lise kayıt yenileme ve ilk kayıt nasıl yapılır?
Üniversitelerde güz dönemi için geri sayım… Üniversiteler ne zaman açılacak?Üniversitelerde güz dönemi için geri sayım… Üniversiteler ne zaman açılacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Reza adına paylaşımlar yapan hesabın “fake” olduğu ortaya çıktı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Unutulmayan müthiş performans
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Matrah değişikliği ikinci el otoya yansır mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya terörle mücadele mesajı: Kimse bize ders veremez
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KYK borçlarının silinmesinde esaslar belli oldu! Resmi Gazete’de yayımlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Prof. Şener Üşümezsoy iki riskli fay hattını açıkladı. Adalar hattında deprem olacak mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Elektrik faturasını yarı yarıya düşürüyor! Faturası 160 TL’den yüksek gelenler dikkat
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kazanacağı para gündem olmuştu! Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar’da konser verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ebru Gündeş’in Hadise’yi ‘yakaladığı’ an ortaya çıktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kripto paralarda en kötüsü görüldü mü? Uzmanlar değerlendirdi
SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika: Galatasaray’dan Milot Rashica için stratejik transfer hamlesi!Kasım 17, 2022-9:26 am
Meteoroloji’den çifte uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dahil 39 kent alarmdaKasım 17, 2022-9:16 am
‘Dünyada tam elektrikli otomobil yapan ikinci firmayız’Kasım 16, 2022-12:34 pm
Ukraynalı komutan Rus ordusunun en zayıf noktasını açıkladıKasım 16, 2022-12:27 pm
Cristiano Ronaldo’nun röportajının yeni bölümü yürek dağladı!Kasım 16, 2022-12:20 pm
Taksim bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktıKasım 16, 2022-12:14 pm
Altın fiyatları 3 ayın zirvesine yakınKasım 15, 2022-9:54 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !