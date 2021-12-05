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Demi Rose yine yaptı yapacağını! Transparan örtünün altında çırılçıplak poz verdi

Demi Rose yine yaptı yapacağını! Transparan örtünün altında çırılçıplak poz verdi
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11 Aralık 2021 - 12:40

Demi Rose yine yaptı yapacağını! Transparan örtünün altında çırılçıplak poz verdi

Milyonlarca takipçisi bulunan Demi Rose, iddialı paylaşımlarıyla akılları baştan almaya devam ediyor. Ünlü sosyal medya fenomeni vücunu kapatan transparan bir örtüyle objektif karşısında çırılçıplak poz verdi.

Demi Rose yine yaptı yapacağını! Transparan örtünün altında çırılçıplak poz verdi - Sayfa 1

Ünlü model Demi Rose, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Demi Rose yine yaptı yapacağını! Transparan örtünün altında çırılçıplak poz verdi - Sayfa 2

İddialı pozlarıyla dikkat çeken sosyal medya fenomeni bu kez transparan bir örtüyle çırılçıplak poz verdi.

Demi Rose yine yaptı yapacağını! Transparan örtünün altında çırılçıplak poz verdi - Sayfa 3

Demi Rose’un fotoğrafları beğeni rekoru kırdı.

Demi Rose yine yaptı yapacağını! Transparan örtünün altında çırılçıplak poz verdi - Sayfa 4

26 yaşındaki modelin fotoğrafları hayal gücüne çok az şey bıraktı.

Demi Rose yine yaptı yapacağını! Transparan örtünün altında çırılçıplak poz verdi - Sayfa 5

19 milyona yakın takipçisi olan Demi Rose, Kaliforniya’daki Ulusal Park’ta verdiği pozlarıyla tartışma yarattı.

Demi Rose yine yaptı yapacağını! Transparan örtünün altında çırılçıplak poz verdi - Sayfa 6

Takipçilerinin çoğu ünlü ismin herkese açık bir ulusal parkta çırılçıplak poz vermesini eleştirdi.

Demi Rose yine yaptı yapacağını! Transparan örtünün altında çırılçıplak poz verdi - Sayfa 7

İşte Demi Rose’un Ulusal Park’ta verdiği poz…

Demi Rose yine yaptı yapacağını! Transparan örtünün altında çırılçıplak poz verdi - Sayfa 8

Demi Rose fotoğrafının altına, “Dünya hepimizin ortak noktası” notunu düştü.

Demi Rose yine yaptı yapacağını! Transparan örtünün altında çırılçıplak poz verdi - Sayfa 9

Demi Rose yine yaptı yapacağını! Transparan örtünün altında çırılçıplak poz verdi - Sayfa 16

Demi Rose yine yaptı yapacağını! Transparan örtünün altında çırılçıplak poz verdi - Sayfa 18

Demi Rose yine yaptı yapacağını! Transparan örtünün altında çırılçıplak poz verdi - Sayfa 20

 

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