Demi Rose yine yaptı yapacağını! Transparan örtünün altında çırılçıplak poz verdi
Milyonlarca takipçisi bulunan Demi Rose, iddialı paylaşımlarıyla akılları baştan almaya devam ediyor. Ünlü sosyal medya fenomeni vücunu kapatan transparan bir örtüyle objektif karşısında çırılçıplak poz verdi.
Ünlü model Demi Rose, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
İddialı pozlarıyla dikkat çeken sosyal medya fenomeni bu kez transparan bir örtüyle çırılçıplak poz verdi.
Demi Rose’un fotoğrafları beğeni rekoru kırdı.
26 yaşındaki modelin fotoğrafları hayal gücüne çok az şey bıraktı.
19 milyona yakın takipçisi olan Demi Rose, Kaliforniya’daki Ulusal Park’ta verdiği pozlarıyla tartışma yarattı.
Takipçilerinin çoğu ünlü ismin herkese açık bir ulusal parkta çırılçıplak poz vermesini eleştirdi.
İşte Demi Rose’un Ulusal Park’ta verdiği poz…
Demi Rose fotoğrafının altına, “Dünya hepimizin ortak noktası” notunu düştü.