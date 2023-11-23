BBC dünyanın en etkili 100 kadınını açıkladı: Listede hangi Türk bilim insanı var?

BBC, 2023’te dünyanın en ilham veren ve etkili 100 kadını listesini paylaştı. İşte dünyanın en ilham veren ve etkili 100 kadını listesinden öne çıkan bazı isimler…

BBC bu yıl en çok ilham veren 100 kadınını açıkladı. Etkileyici hikayeleri ve imza attıkları işlerle öne çıkan isimler arasında eğlence dünyasından teknoloji dünyasına birçok isim yer alıyor. İşte BBC 100 Kadın listesinden bazı öne çıkan isimler…

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Hollywood yıldızı George Clooney’nin eşi insan hakları avukatı Amal Clooney

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MEME KANSERİNE KARŞI SÜTYEN İCAT ETTİ Dünyanın en etkili 100 kadını listesinde bilim insanı ve mucit Canan Dağdeviren yer alıyor. ABD’deki Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) doçent olan Dağdeviren, meme kanserinin ultrasonla erken teşhisi için giyilebilir “elektronik sütyen” icat etti.

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Dağdeviren listede yer almasıyla ilgili “BBC’nin 11.sini düzenlediği, dünyanın dört bir yanından seçilen 100 ilham verici ve etkili kadın listesinde olmaktan, Cumhuriyet’in 100. yılında bu listede Türkiye Cumhuriyet’ini temsil ederek “Biz de varız!” diyebilmekten dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Çalışmalarını MIT Medya Laboratuvarında sürdüren Doçent Dr. Canan Dağdeviren proje için ilhamını, 49 yaşında ileri evre meme kanseri teşhisi konulan ve 6 ay sonra hayatını kaybeden teyzesi Fatma Çalışkanoğlu’ndan aldığını söylemişti. İşte listedeki bazı isimler…

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Bu yıl Barbie filmindeki monoloğuyla akıllarda yer eden America Ferrera

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Eski ABD First Lady’si avukat, yazar ve hak savunucusu Michelle Obama

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93 yaşındaki model ve influencer Licia Fertz

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Ballon d’Or ödüllü futbolcu Aitana Bonmatí

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Güzellik şirketi sahibi Huda Kattan

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