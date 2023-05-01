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Hadise ve Yaşar Çakmak Uzlaştı

Hadise ve Yaşar Çakmak Uzlaştı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Aralık 2023 - 15:27

Uzun zamandır devam eden dava sonucunda uzlaşma çıktı.

Yapılan müzakereler sonucunda taraflar aşağıdaki uzlaşma metni ve uzlaşma metninin sanık Yaşar Çakmak’a ait www.haberkonseyi.com ve tüm sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanması (konusun) mutabık kalmışlardır.

Tarafların mutabık kaldığı ve yayınlanacak olan uzlaşma metni aşağıdadır.

23.11.2022 tarihinde, öncesinde Beyaz TV Söylemezsem Olmaz adlı programda moderatör Bircan Bali ve yorumcular Seren Serengil ile Harutyan Dalga (Arto) tarafından gündeme getirilip uzun süre gündemde tutularak yayın konusu haline getirilen, konusunun Hadise Açıkgöz olduğu haberlerle ilgili www.haberkonseyi.com adlı internet sitesinde ihanetin belgesini haber konseyi ele geçirdi… başlığıyla yayınlanan haber ve içerikler, yayıncı olmam, uzun yıllardır medya ve magazin haberleri yapmam ve BeyazTV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı programın da konuları sürekli gündemde tutması nedeniyle, tarafıma gönderilen ve yayın konusu yaptığım içeriği, araştırmadan, doğruluğunu teyit etmeden, içerikleri gönderen hesapların fake hesap olup olmadığını irdelemeden, yayınladığım için tüm kamuoyu önünde Hadise Açıkgöz’den özür diliyorum. İş bu metin 18.12.2023 tarihinde yayınlaması konusunda anlaşmaya varıldı.

Metne sadece uzlaşma ve yayın metni yayınlandığında Hadise Açıkgöz ve avukatının sosyal medya hesapları da taglenecek şartıyla taraflar uzlaşma sağlamıştır.

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Hadise ve Yaşar Çakmak Uzlaştı
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