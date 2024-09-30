Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta yarın başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. haftanın perdesi yarın açılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta maçları yarın ve 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 19.45’te Salzburg – Brest ve Stuttgart – Sparta Prag karşılaşmaları yapılacak. Devler Ligi’nde 2. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:
Yarın
19.45 Salzburg – Brest
19.45 Stuttgart – Sparta Prag
22.00 Arsenal – Paris Saint-Germain
22.00 Bayer Leverkusen – Milan
22.00 Borussia Dortmund – Celtic
22.00 Barcelona – Young Boys
22.00 Inter – Kızılyıldız
22.00 PSV Eindhoven – Sporting CP
22.00 Slovan Bratislava – Manchester City
2 Ekim Çarşamba
19.45 Shakhtar Donetsk – Atalanta
19.45 Girona – Feyenoord
22.00 Aston Villa – Bayern Münih
22.00 Dinamo Zagreb – Monaco
22.00 Liverpool – Bologna
22.00 Lille – Real Madrid
22.00 Leipzig – Juventus
22.00 Sturm Graz – Club Brugge
22.00 Benfica – Atletico Madrid