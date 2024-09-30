Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta yarın başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. haftanın perdesi yarın açılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta maçları yarın ve 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 19.45’te Salzburg – Brest ve Stuttgart – Sparta Prag karşılaşmaları yapılacak. Devler Ligi’nde 2. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.