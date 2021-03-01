Barclays’den Türkiye’ye Flaş Enflasyon Tahmini

İngiltere merkezli Barclays, Türkiye’nin yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yöne çekerken, faiz indirimlerinin de devam edeceği tahmininde bulundu.
Barclays Türkiye’nin yıl sonu enflasyon tahminini %17.9’a çıkarırken TCMB’nin faizlerde Ekim, Kasım ve Aralık aylarında art arda 75’er baz puanlık indirim yapacağı tahmininde bulundu.
Banka Türkiye’de tüketici fiyatlarının ölçümünde kullanılan iki “kritik” temel ölçümün Eylül ayında artış kaydettiğini söylerken bugün açıklanan resmi veriler manşet enflasyonun yıllık %19.6 seviyesinde olduğuna işaret etti.