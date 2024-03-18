BU BİZE YAKIŞMADI

ONURSAL BAŞKAN MEHMET ALİ YILMAZ FENERBAHÇE DERBİSİNDE YAŞANANLARI DEĞERLENDİRDİ, BU OLAYIN KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM OLDUĞUNU DİLE GETİRDİ:

Trabzonspor’a böyle bir davranış hiç yakışmamıştır. Sahaya inmek bir organizasyondur. Bunu yapanlar cezasız kalmamalı. Trabzon’da böyle provokasyon yapmak için niye maça geliyorlar? Her dakikada sahaya şişe attılar. Güvenlik zafiyeti, giriş zafiyeti vardı. Önceden planlanmış bu. Ne yapmaya çalıştılar? Fenerbahçe bir şey yapmadı ki? Kim oynarsa o kazanır. Ufak tefek hatalar olabilir. Fenerbahçe’nin başkanı olan Ali Koç hiç sesini çıkartmadı. Tanıdığım için biliyorum çok yiğit, delikanlı bir çocuktur. Ne istediler anlamadım. 30 puan fark var zaten. Bunu böyle abartmanın alemi ne? Madem Trabzonspor’un daha iyi olmasını isteyenler böyle tribünleri doldurabiliyorsa, daha önceden, fark 30 puana gelmeden yapmaları gerekirdi. Çok üzüldüm, hiç yakışmadı bize.

Hazırlıklı maça gelinip, ortalığını birbirine katmak, kimlerin planıdır? Bunları bulup cezalandırmak lazım. Trabzonspor Türkiye’nin en güzide kulüplerinden biridir. Hiç böyle şeylere tenezzül etmezdi. Yine etmezdi ama bir provokasyon var.

Yönetimin kararı beni ilgilendirmez. Yönetim iyi karar alsaydı böyle olmazdı. Şimdi iş yönetenlerde, Federasyonda.

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TRABZONSPORLULUK ASALETTİR

Tüm dünya önceki akşam Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın sonrasında yaşanan olayları konuşuyor.

Karşılaşmanın bitiminde bazı taraftarların sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldırması dünyanın gündemine otururken, bordo-mavili camianın önemli isimleri yaşananları büyük bir üzüntüyle izlediklerini dile getirdi.

Trabzonspor’un Anadolu’nun beyi olduğunu, birçok kulübe önderlik yaptığını dile getiren camianın önemli isimleri bu yaşananlara sert tepki gösterdi.

Yapılanların Trabzonsporluluk ruhuna aykırı olduğunu dile getiren saygın isimler şu görüşleri paylaştı:

“Trabzonspor, tarihiyle, yaptıklarıyla, yaşattıklarıyla saygın bir kulüptür. Böyle bir olayın içinde olması, bunların yaşanması çok üzücüdür.

Trabzonspor, çok önemli değerleri Türk sporuna kazandırmıştır. Her şeyin öncüsü olmuştur.

Trabzonsporluluk asalettir.

Trabzonspor, kimsesizleri kimsesidir.

Misafirperverdir.

Konuklarını en iyi ağırlayan, yaptıkları güzelliklerle en iyi hatıraları bırakandır.

Fenerbahçe maçında yaşananlar bizim bu özelliğimizi hiçbir şekilde yansıtmıyor.

Yaşananlar kabul edilir gibi değildir.

Kendini bilmez birkaç kişinin yaptığı bu çirkinlikler elbette koca bir şehre maledilemez ancak, bu durumdan da herkes kendine ciddiye dersler çıkarmalıdır.

Trabzonspor’un önemli değerlerinin şehre kazandırdığı imaj, birkaç kendini bilmezin yaptığı çirkin davranış nedeniyle yok edilemez.

Bu kişilere hiçbir şekilde prim vermememiz gerekir.

Camia olarak, taraftar olarak, şehir olarak kendimize çeki düzen vermemiz, bu tür çürük elmaları aramızda barındırmamamız gerekir.

Başta da dediğimiz gibi, Trabzonspor’un asaletine yakışmayan bu kişilere gereken tavrı gösterelim.

Onların, koca bir şehrin asaletli yapısına zarar vermesine izin vermeyelim.

Trabzonspor’un büyüklüğünü bilmeyenlere de bunu hatırlatalım.

Yıkan değil, yapan, insan olgusunun her şeyin üstünde olduğunu bilen olalım.

Gerçek Trabzonsporluluk bunu gerektirir.