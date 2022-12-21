Rekabet Kurumu’ndan ünlü firmalara ceza!

Rekabet Kurulu, 5 zincir market (BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour) ve bir tedarikçi (Savola) hakkında toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL idari para cezasının verildiği soruşturmanın devamı niteliğinde yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma kapsamında üretici/tedarikçi niteliğindeki 15 teşebbüsün zincir marketlerdeki fiyatlama davranışları incelendi. Bunlardan 13 markaya toplamda 878 milyon lira para cezası kesildi.

RAF FİYATINI ARTIRAN 13 MARKAYA CEZA YAĞDI

Bu kapsamda 13 teşebbüs hakkında dolaylı olarak marketlerdeki raf fiyatlarının artmasına sebep olabilecek rekabet ihlali türlerinden olan kartel ve/veya yeniden satış fiyatının tespiti sebebiyle;

Coca-Cola’ya 272.159.349,36 TL,

Eti’ye 173.263.933,89 TL,

Pasifik Tüketim’e 106.002.255,94 TL,

Pepsi’ye 92.506.885,85 TL,

Frito Lay’e 87.954.615,82 TL,

Düzey Tüketim’e 48.190.012,34 TL,

Red Bull’a 25.711.530,05 TL,

Unmaş’a 24.223.008,88 TL,

Şölen’e 15.680.173,63 TL,

Haribo’ya 10.204.678,30 TL,

Kent Gıda’ya 8.775.984,66 TL,

Glaxosmithkline’na 8.424.667,29 TL,

Doğanay’a 5.553.551,61 TL olmak üzere toplamda yaklaşık 878 milyon TL idari para cezası verildi.

KARTEL OLUŞTURDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda soruşturma tarafı bazı tedarikçilerin beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi. Ayrıca kartelin yanı sıra soruşturma konusu bazı teşebbüslerin marketlerdeki raf fiyatlarını doğrudan belirlemek suretiyle de Rekabet Kanunu’nu ihlal ettikleri sonucuna ulaşıldı.