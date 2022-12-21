Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Rekabet Kurumu’ndan ünlü firmalara ceza!

Rekabet Kurumu’ndan ünlü firmalara ceza!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
4 views
21 Aralık 2022 - 16:57
5 zincir market ve bir tedarikçi hakkında toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL idari para cezasının verildiği soruşturmanın devamı niteliğinde yürütülen soruşturma tamamlandı. Rekabet Kurulu, zincir marketlerin ardından tedarikçi 13 markaya 878 milyon TL ceza verdi.

Rekabet Kurulu, 5 zincir market (BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour) ve bir tedarikçi (Savola) hakkında toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL idari para cezasının verildiği soruşturmanın devamı niteliğinde yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma kapsamında üretici/tedarikçi niteliğindeki 15 teşebbüsün zincir marketlerdeki fiyatlama davranışları incelendi. Bunlardan 13 markaya toplamda 878 milyon lira para cezası kesildi.

RAF FİYATINI ARTIRAN 13 MARKAYA CEZA YAĞDI

Bu kapsamda 13 teşebbüs hakkında dolaylı olarak marketlerdeki raf fiyatlarının artmasına sebep olabilecek rekabet ihlali türlerinden olan kartel ve/veya yeniden satış fiyatının tespiti sebebiyle;

Coca-Cola’ya 272.159.349,36 TL,

Eti’ye 173.263.933,89 TL,

Pasifik Tüketim’e 106.002.255,94 TL,

Pepsi’ye 92.506.885,85 TL,

Frito Lay’e 87.954.615,82 TL,

Düzey Tüketim’e 48.190.012,34 TL,

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret için tarih verdi! “Büyük ihtimalle…”Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret için tarih verdi! “Büyük ihtimalle…”

Red Bull’a 25.711.530,05 TL,

Unmaş’a 24.223.008,88 TL,

Şölen’e 15.680.173,63 TL,

Haribo’ya 10.204.678,30 TL,

Kent Gıda’ya 8.775.984,66 TL,

Glaxosmithkline’na 8.424.667,29 TL,

Doğanay’a 5.553.551,61 TL olmak üzere toplamda yaklaşık 878 milyon TL idari para cezası verildi.

KARTEL OLUŞTURDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda soruşturma tarafı bazı tedarikçilerin beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi. Ayrıca kartelin yanı sıra soruşturma konusu bazı teşebbüslerin marketlerdeki raf fiyatlarını doğrudan belirlemek suretiyle de Rekabet Kanunu’nu ihlal ettikleri sonucuna ulaşıldı.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret için tarih verdi! “Büyük ihtimalle…”Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret için tarih verdi! “Büyük ihtimalle…”
Ne altın ne dolar! Buna yatırım yapan kazandı! İslam Memiş açıkladıNe altın ne dolar! Buna yatırım yapan kazandı! İslam Memiş açıkladı
Bayraktar: Kızılelma’nın kontrol yazılımlarıyla satır satır uğraştımBayraktar: Kızılelma’nın kontrol yazılımlarıyla satır satır uğraştım
Bakan Nebati: İktisadi zaferler kazanmak üzere ilerliyoruzBakan Nebati: İktisadi zaferler kazanmak üzere ilerliyoruz
Otomobil, kamyonet, motosiklet, kamyon, otobüsü olanlar dikkat!Otomobil, kamyonet, motosiklet, kamyon, otobüsü olanlar dikkat!
EN ÇOK KAZANANLAR
    EN ÇOK KAYBEDENLER
      EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
        BUGÜN 1000TL NE OLDU?
        • -

          BORSA

        • -

          DOLAR

        • -

          EURO

        • -

          ALTIN

        KUR ÇEVİRİCİ

        Para Birimi

        Çevrilecek Para Birimini Seçin

        Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !