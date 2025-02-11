MARKET FİYATLARI TEK SİTEDE TOPLANDI!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, zincir marketlerdeki yaklaşık 50 bin ürünün fiyatlarını karşılaştırma imkânı sunan yeni bir platformun hayata geçirildiğini duyurdu. “marketfiyati.org.tr” adresi üzerinden erişilebilen bu sistem, vatandaşların market fiyatlarını tek bir noktadan takip etmesini sağlayacak.

Market Alışverişinde Yeni Dönem

Günlük hayatın önemli bir parçası olan market alışverişi, fiyat farklılıkları nedeniyle vatandaşlar için sürekli bir arayışa neden oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni sistem, tüketicilere A101, BİM, CarrefourSA, Hakmar, Migros, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK gibi 7 büyük zincir marketin fiyat bilgilerini anlık olarak görüntüleme fırsatı sunuyor.

Fiyatlar Tek Noktada Karşılaştırılacak

Tübıtak Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), projeye teknik altyapı desteği sağlayarak, marketlerden gelen fiyat verilerini analiz ediyor. Bu analizler sonucunda aykırı değerler temizleniyor ve tüketiciye en güncel veri sunuluyor.

Tüketiciler Mobil Uygulama ile Bilgi Alabilecek

“Market Fiyatı” adı verilen mobil uygulama ile tüketiciler yakınlarındaki marketlerde hangi ürünün ne kadara satıldığını kolayca öğrenebilecek. Uygulama sayesinde zamandan tasarruf edilirken, en uygun fiyatlı alışveriş deneyimi de yaşanmış olacak.

Ekonomiye Katkı Sunacak

Bu yenilik, enflasyonla mücadelede şeffaflığı artırmayı ve piyasada fiyat dengesini korumayı hedefliyor. Ayrıca, Merkez Bankası ve ilgili kamu kurumlarının ekonomik analizlerinde de büyük bir veri kaynağı olacak.

Tüketiciler artık market fiyatlarını anlık takip edebilecek, en uygun fiyatı bulmak için ekstra zaman kaybetmeyecek. Proje, daha bilinçli ve hesaplı alışveriş yapma fırsatı sunarak bütçeleri korumaya da yardımcı olacak.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/