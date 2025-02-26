HACI SABANCI’NIN BABALIK DAVASINDA MAHKEME SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Hacı Sabancı’nın, 2 Şubat 2021’de dünyaya gelen Uzay isimli oğlu hakkında açılan babalık davası sonuçlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA testiyle Uzay’ın Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu belirlenmişti. Davanın son duruşması 25 Şubat’ta İstanbul 16. Aile Mahkemesi’nde görüldü.
Anne F.D., DNA raporunu mahkemeye sunarak babalık davasının kabul edilmesini talep etti. Hacı Sabancı’nın avukatı ise raporun güvenilir olmadığını savunarak davanın reddedilmesini istedi. Mahkeme tarafların son sözlerini dinledikten sonra, Uzay’ın Hacı Sabancı’nın oğlu olduğuna karar verdi.
Ayrıca mahkeme, davaya ilişkin yayın yasağının devam etmesine karar verdi.
kaynak: https://www.medyaradar.net/