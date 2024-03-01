Hülya Avşar’a söylediği sözler magazin gündemine bomba gibi oturdu: Eşcinsel olmak, metres olmaktan daha iyi

Hülya Avşar’ın yakın zamanda programına konuk aldığı Kerimcan Durmaz’a sorduğu sorular ile gündem olmuştu. Avşar, Kerimcan Durmaz’ın cinsel yönelimine dair sorular sorarken Kerimcan Durmaz da rahatsız olduğunu dile getirmişti.

Kerimcan Durmaz, yaşadığı durum karşısında “Çok severim bu arada kendisini ama o an bana sormuş olduğu sorular beni köşeye sıkıştırdı ve rahatsız oldum. Manipüle oldum.” şeklinde konuşmuştu.

BİRCAN BALİ POLEMİĞİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Bircan Bali ise konuk olduğu Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalında Hülya Avşar ve Kerimcan Durmaz’ın programıyla ilgili yorumlarda buşlunarak sert ifadeleriyle ortalığı karıştıracak bir polemiğin fitili resmen ateşledi.

Bircan Bali, “Kerimcan’a fütursuzca, destursuzca sorular soruyordu. ‘Alem biliyor senin eşcinsel olduğunu. Sen zaten eşcinsel bir çocuksun. Hiç kızlarla yattın mı?’ Hülya Avşar olmasa, ağzının üstüne bir tane vuracağın sorular soruyor” ifadelerini kullandı.

“Ben de Hülya Avşar’a sormak istiyorum. Tanju Çolak’la birlikteyken ve Tanju evliyken bunu ailene nasıl anlattın?

Bence eşcinsel olmak, metres olmaktan daha iyi. Hülya Avşar, evlileri sever” sözleriyle şoke etti.

HÜLYA AVŞAR’IN TEPKİSİ MERAK EDİLİYOR?

Hülya Avşar tüm bu söylenenler karşısında sessizliğini korurken, Bircan Bali’ye nasıl bir karşılık vereceği merakla bekleniyor.