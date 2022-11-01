Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Balkondaki anne ile oğlu maganda kurşunu ile yaralandı

Balkondaki anne ile oğlu maganda kurşunu ile yaralandı
0 views
01 Kasım 2022 - 15:37

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde evden gelin alma sırasında M.K.’nin tabanca ile rastgele açtığı ateşte, balkondaki Afganistan uyruklu S.S.A. ile kucağındaki 1 yaşındaki oğlu yaralandı.

Olay, 30 Ekim’de Bağlık Mahallesi Başak Sokak’ta meydana geldi. Düğün öncesi gelin almaya giden gruptaki M.K., çıkardığı tabanca ile rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar, yakındaki binanın 3’üncü kat balkonundaki Afganistan uyruklu S.S.A. ile kucağındaki oğlu Mohammed W.’ye isabet etti. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan anne ile oğlu, tedavi altına alındı. Küçük çocuk taburcu edilirken, annesi Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Gözaltına alınan M.K.’nin tabancanın ruhsatsız olduğu tespit edildi. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

 

Balkondaki anne ile oğlu maganda kurşunu ile yaralandı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 gündür haber alınamıyor! Üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş her yerde aranıyor2 gündür haber alınamıyor! Üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş her yerde aranıyor
Saniyelerle kurtuldularSaniyelerle kurtuldular
Hatay’da dehşet! Sevgilisini öldürüp otomobille kaçarken intihar ettiHatay’da dehşet! Sevgilisini öldürüp otomobille kaçarken intihar etti
Fatih’te parçalanmış cesedin sırrı çözüldüFatih’te parçalanmış cesedin sırrı çözüldü
Kazdağları’nda orman yangını: Müdahale başladıKazdağları’nda orman yangını: Müdahale başladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Canımızdan can gitti….Aleyna ve ben yaşadığımız o günü unutmuyoruz ‘
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Mavi kuş’ artık parayla uçacak‘
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Varank: Türkiye, yenilenebilir enerjide dünyada önemli oyunculardan oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İnşaat kazısında bulunan lahit açıldı, merakla izlediler! İçinden kemikler ve gözyaşı damlası çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
2 gündür haber alınamıyor! Üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş her yerde aranıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Saniyelerle kurtuldular
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hatay’da dehşet! Sevgilisini öldürüp otomobille kaçarken intihar etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatih’te parçalanmış cesedin sırrı çözüldü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Balkondaki anne ile oğlu maganda kurşunu ile yaralandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
O Kız’dan Aşık Veysel türküsü sürprizi
SON DAKİKA HABERLERİ
Satın alma işlemi tamamladı! İşte Musk’ın Twitter’ı aldıktan sonra yaptığı ilk işEkim 28, 2022-10:28 am
Galatasaray’da opsiyon gerçekleri! Juan Mata ve Seferovic…Ekim 6, 2022-9:31 am
THY uçağının lastiği patladıEkim 6, 2022-9:30 am
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece!Ekim 6, 2022-9:24 am
Ünlü oyuncu katil olmuştu… Alec Baldwin’den flaş adım!Ekim 6, 2022-9:20 am
Kılıçdaroğlu: Aday belirlenen kuralların dışına çıkmayacakEkim 4, 2022-9:58 am
Son dakika… THY’den yeni ucuz bilet kampanyasıEkim 4, 2022-9:57 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !