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Bakan Yerlikaya’dan çok sert açıklama: “Hükümetimize oyun kurulmaya çalışılıyor”

Bakan Yerlikaya’dan çok sert açıklama: “Hükümetimize oyun kurulmaya çalışılıyor”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Mayıs 2024 - 11:44
çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli ‘oyun kurmaya’ çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz.” dedi.

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