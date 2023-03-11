Bakan Soylu duyurdu: Türkiye’deki en üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu’nda Türkiye’deki en üst düzey terörist olan; sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki ‘Leyla Amed’ kod adlı Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada. Kahraman Jandarma’mıza tebrikler” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda , “Durmak yok, Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu’nda Türkiye’deki en üst düzey terörist olan; Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada Kahraman Jandarma’mıza tebrikler” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK’TA AÇIKLAMA: 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bestler Dereler Bölgesinde Şırnak J.Bölge K.lığı koordinesinde Çakırsöğüt J.Komd.Tug.K.lığı ve Şırnak İl J.K.lığına ait unsurlarca 22 Ocak tarihinde Şırnak Besta Giresinumu Bölgesinde toplam 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

07 Mart 2023 tarihinde başlayan ve halen devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit J.Uzm.Çvş İslam ÇUBUK (Bestler Dereler) 2023-1 Operasyonu kapsamında çatışma bölgesinde yapılan arama tarama faaliyeti sırasında bulunan cesetin , yurt içindeki en üst düzey terörist olan Kırmızı Kategoride aranan sözde Botan Saha Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya olduğu belirlendi.”