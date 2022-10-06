Bakan Soylu canlı yayında ilk kez açıkladı: Annelerini getirip megafonlarla çağrı yaptırıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelenin sürdüğünü belirterek, “Bu 120 teröristin nerede olduğunu bildiğimiz için ‘Madem biliyorsunuz, neden almıyorsunuz’ diyorlar… Çok ufak bir lokalde yüzlerce mağaranın olduğu bir coğrafya tasarruf edin, biz oralara onların isimlerine yönelik bildiriler atıyoruz. Ailelerinin çağrılarını atıyoruz. Teslim olanların mektuplarını atıyoruz. Bazen annelerini getirip orada megafonlarla çağrı yaptırıyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uyuşturucu ve Terörle Mücadele ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TRT 1’de yayınlanan Alişan ile Gülümse Hayata programına katılan Bakan Soylu,”Bu 120 teröristin nerede olduğunu bildiğimiz için ‘Madem biliyorsunuz, neden almıyorsunuz’ diyorlar… Çok ufak bir lokalde yüzlerce mağaranın olduğu bir coğrafya tasarruf edin, biz oralara onların isimlerine yönelik bildiriler atıyoruz. Ailelerinin çağrılarını atıyoruz. Teslim olanların mektuplarını atıyoruz. Bazen annelerini getirip orada megafonlarla çağrı yaptırıyoruz” dedi.

Bakan Soylu’nun yaptığı açıklamaların önemli satırbaşları şöyle:

TÜRKİYE’DE 120’NİN ALTINDA TERÖRİST KALDI

Türkiye’de 120’nin altında terörist kaldı. Tendürek Dağı temiz, Amanoslar’da tek bir terörist yok. Teröristlerin sıkıştığı yerler, sınır vilayetleri, Şırnak, Van, Mardin ve Ağrı. Karadeniz’ tertemiz. Bingöl tertemiz, Erzurum tertemiz. Buraların kırsallarında terörist vardı. Belediyelerin terörden temizlenmesi lazım.

Terör koridoru kurmak istediler. Eğer Zeytin Dalı, Barış Pınarı operasyonunu yapmamış olsa idik, Gaziantep’ten Hatay’dan sürekli karşıdan havan yiyen bir anlayışla karşı karşıya kalırdık.

BU YIL SADECE 39 KİŞİ TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDI

Terörün finansmanını kestik. İstikrar sadece ekonomik değildir, aynı zamanda güvenlik istikrarıdır. Bu yıl sadece 39 kişi terör örgütüne katıldı, sadece 1 kişiye bile tahammülümüz yok.

ANNELERİNİ GETİRİP MEGAFONLARLA ÇAĞRI YAPTIRIYORUZ

Türkiye ikna çalışmalarına başladı. İknayla geleni direkt adalete teslim ediyoruz.Bu 120 teröristin nerede olduğunu bildiğimiz için ‘Madem biliyorsunuz, neden almıyorsunuz?’ diyorlar… Çok ufak bir lokalde yüzlerce mağaranın olduğu bir coğrafya tasarruf edin, biz oralara onların isimlerine yönelik bildiriler atıyoruz. Ailelerinin çağrılarını atıyoruz. Teslim olanların mektuplarını atıyoruz. Bazen annelerini getirip orada megafonlarla çağrı yaptırıyoruz.

Kırsalda 120’nin altında terörist var, bu sayı giderek azalıyor. Biz etkisiz hale getirdik derken, yaralı da etkisizdir, teslim olan da etkisizdir. Terörden etkisiz hale getirilmiştir. Burada Türkiye, tarihin en önemli mücadelesini veriyor.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Metamfetamin, insanın hem vücuduna hem aklına çoklu kötü etkileri var. Bütün sağlığınızı altüst eden bir yapıya sahip.

2016-2017 yıllarında metruk binalarla ilgili çalışma yaptık. Bazı yerlerde uyuşturucunun yüzde 48’i buralarda kullanılıyor. Metruk binaların 103 binini metruk olmaktan çıkardık. Bazılarını rehabilite ettik bunlar tarihi binalardı, diğerlerini yıktık. Valiler, böyle bir binanın yıkılması kararını res’en verebiliyorlar, önceden böyle bir şey yoktu.

Sigara deyince uyuşturucu kullananlara soruyoruz, uyuşturucudan önce sigara kullanımı var mıydı? yüzde 82’si öyle. Sigaradan da uyuşturucudan uzak durmak için uzak durmak lazım.

EN TEHLİKELİ SÖZ

‘Benim çocuğum yapmaz’ dememeliyiz. En tehlikeli söz budur.

BATAKLIK OPERASYONU ŞAHSIMA GELEN BİR TELEFONLA BAŞLADI

Türkiye’nin en büyük suç geliri operasyonuydu Bataklık Operasyonu. Bana gelen bir telefonla başladı. Şahsıma gelen bir telefonla başladı. Milyarlarca liraya el kondu. Bu uyuşturucu yakalama operasyonu değil. Uyuşturucudan gelen gelire el konma operasyonu. Bu yapıldı. Onun uluslararası bağlantısı çözüldü. Şimdi oralardan gelecek yargı kararları ile beraber uyuşturucudan gelen gelirlere el konmaktı amaç, o el de konulmuş oldu.

UYUMA’YA 46 BİN İHBAR GELDİ

Uyuşturucu ile mücadele aplikasyonu UYUMA, 46 bin 668 ihbar gelmiş bugüne kadar. Buradan çok önemli sonuçlar aldık biz. Son zamanlarda 17 ilde kökünü kurutma operasyonları yapmaya başladık. Geçen sabah gece 02:00’de Ankara’dan çıktım, 04:00’de Adana’ya vardım. 04.30’da binlerce polis gecenin zifiri karanlığında hazırlar. Yaklaşık 9 ay boyunca izledik. Bize ihbar edin. Biz bunu yakaladığımız an bilgisiz, belgesiz adliyeye getirdiğimizde hukuk belgeye bakar. Tam 9 ay boyunca o da hakimlerin verdiği izinle, teknik takip yapılıyor. Ve 300’er 300’er bir sabah helikopterler, İHA’larla, polislerle adreslere baskın yapılıyor. Kim bunlar? Sokak satıcıları. Bazen 9 ay, bazen 8 ay sürüyor.

ÖNÜMÜZDEKİ AY BAŞKA BİR OPERASYON YAPACAĞIZ, TÜRKİYE BUNU İLK KEZ DUYACAK

Önümüzdeki bir ay içinde başka bir operasyon yapacağız. Türkiye bunu ilk kez duyacak. Bu da uyuşturucu ile ilgili. Devletin uyanık olduğunu, takip ettiğini vatandaşımız bilsin. İçeri tıkıldığı zaman satıcının içerden çıkması ihtimali zordur. Biz buna projeli operasyon diyoruz. Bir şebekeyi çözmemiz lazım. Bazen aylar alıyor. Gizli soruşturmacı koyuyoruz, alış-satış yapıyor. Hakimlerin savcıların bildiği isimler bunlar.

AVRUPA UYUŞTURUCU PİYASASINI PKK YÖNETİYOR

Biz bu yıl 90 milyon ton kök kenevir yakaladık. Avrupa uyuşturucu piyasasını PKK yönetiyor. Avrupa’nın uyuşturucu raporlarında var. Göründüğünden daha büyük bir tehditle karşı karşıyayız. ‘Uyuşturucu satıcısını gördüğünüz zaman bacağını kırın’ dedim. Uyuşturucu kullananı değil. Uyuşturucu satıcısı büyük bir networkün büyük bir parçası. Oradan elde edilen para bütün dünya uyuşturucu piyasasını ayakta tutuyor.

EN ÖNEMLİ PROJELERDEN BİRİ NARKOLOG

Bize bir yol haritası lazımdı. Biz ne yapmalıyız? En önemli projelerden biri narkolog oldu. Her yakaladığımız uyuşturucu satıcısına bir form verdik. Sen nerede kullanmaya başladın, anne baban var mı, kaç yaşında kullanmaya başladın? Geçen yıl 260 bin civarı gözaltımız vardı. Sana kim alıştırdı? Ailesiz bir yaşantının sana getirdiği olumsuzluk sözkonusu mu? Nerede kullanıyorsun, evde mi metruk binada mı, arabada, parkta mı? İlk kullandığın madde nedir?

KANALİZASYONLARDAN ATIK MADDELER ALIYORUZ

Dünyada benzeri olan ama çok olmayan ama özellikle illerde üniversiteler ile işbirliği içinde kanalizasyonlardan atık maddesi aldık, alıyoruz. 62 vilayette… Orada neyin, nasıl kullanıldığı.. Her çeyrekte onu önceki yıllarla kıyaslayarak hangi maddede artış var, bütün bunları ortaya koyduk, izlemeye başladık.

Aynı zamanda 112 ihbar hattımız var. Artıyor mu azalıyor mu, hangi bölgelerde artıyor? Bütün bunları takip eden bu hattı burada kurmaya başladık

İLLERİ 42 KRİTERLE İNCELEMEYE BAŞLADIK

Türkiye’de hiç yoktu, dünyanın birçok ülkesinde de hemen hemen yok. İllerimizi 42, ilçelerimizi 32 kriterle incelemeye başladık. Türkiye’nin en uyuşturucu riski olan ili hangisidir?

15 Temmuz olduğunda Türkiye’de hapishanelerdeki uyuşturucu kullanıp satanların sayısı 35 bin civarındaydı. Şu anda 115 binin üzerinde… Biz bu sıkı mücadeleyi ortaya koymasaydık Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı durumla karşı karşıya kalırdık. Avrupa ülkelerinde yaşayanların yüzde 28’i hayatında bir kere uyuşturucu kullanmış, bizde bu oran yüzde 3.1

ENGELLEMEK İÇİN KURDUĞUMUZ SİSTEM BAŞARILI OLDU

Bize doğudan geliyor uyuşturucu. Eroin, kök kenevir dediğimiz onun PKK ile de bağı var, doğudan giren uyuşturucuların yüzde 75’i eskiden batıda yakalanırdı. İstanbul, Kocaeli, İzmir, Sakarya, Bolu. Burada 15 Temmuz’dan sonra biz uyuşturucuyu yüzde 74-75’ini üç vilayette yakalıyoruz: Hakkari, Van, Ağrı..Engellemek için orada kurduğumuz sistem başarılı oldu. Türkiye’ye girmeden caydırıcı bir etki ortaya koyduk.

Türkiye’nin uyuşturucu sevkiyatında doğudaki engeli rotayı değiştirdi. Biz 2021’de 22 ton eroin yakaladık, şu anda yakaladığımız ton 7.5 ton. Denizlerde artık eroin yakalamaları bu yıl da Akdeniz rotasında olmaya başladı. Ukrayna – Rusya savaşındaki karmaşıklık yerini biraz daha stabilizasyona alırsa güçlü bir rota da oradan olacak.

Ortalama uyuşturucuya başlama yaşı Türkiye’de ortalama 20 idi. Türkiye’de uyuşturucu kullananların yüzde 48’i evinde kullanıyor, 28’i metruk binalarda, yüzde 11’i arkadaşının evinde, yüzde 7-8’i arabada, yüzde 3’ü parklarda kullanıyor Yüzde 55’inin düzenli bir işi var. Yüzde 91’inin anne ve babası yaşıyor. Yüzde 86.7’si aile fertleri ile birlikte yaşıyor. Uyuşturucu kullananların annelerinin yüzde 92’si ev hanımı.. Anne baba arasında şiddet var mı? Yüzde 32.5’u hiçbir şiddet yok diyor. Aslında direkt şiddet olayına bağlı olmadığını gördüğümüz sonuçlar oluşuyor. Yüzde 88’i uyuşturucuya başladığında bekarım diyor. Sokağa indiğim zaman bir anne koluma yapışıyor, ‘Beni kurtar’ diyor. Oğlu kendisine şiddet uyguluyor ve uyuşturucu kullanıyor, evindeki eşyaları satıyor. Anneyi, aileyi, sosyal hayattan çıkarıyor. Bu onun evladı. Ve bizim devlet olarak da annenin hayatına da çocuğu uyuşturucudan kurtarmaya yönelik elimizi uzatmaya yönelik sorumluluğumuz var