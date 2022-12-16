Bakan Soylu açıkladı! Bombalı saldırı düzenleyen kişi kim çıktı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır-Mardin yolu üzerinde çevik kuvvet aracına yönelik düzenlenen ve 1 sivil 8 polis memurunun yaralandığı saldırı hakkında açıklamalarda bulundu.

“KARDEŞİ ÖNCEKİ OPERASYONLARDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

Saldırıyı düzenleyenlerden birinin kardeşinin terör örgütüne mensup olduğunu ve daha önce etkisiz hale getirildiğini belirten Bakan Soylu, “Bombalı saldırıyı düzenleyenler yakalandılar. Hemen sorgulandılar. Aracı buraya getirip bombayı bıraktığını kabul etti. Kiralık bir araç, bomba uzaktan kumandalı. Kardeşi geçtiğimiz yıllarda terör örgütündeyken güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen birisi” dedi.

“5 KİŞİ ŞU ANDA GÖZALTINDA”

Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti: “5 kişi şu anda gözaltında. Bu tip eylemlerini bekliyoruz ve engelliyoruz. Şunun bilinmesi gerekir ki huzurumuzu bozmak isteyen terör örgütlerine izin verilmeyecektir. Mücadelemiz devam edecek, doğu ve güneydoğu huzur içinde olacak. PKK ortadan kalkacak.”

HAYVAN PAZARININ OLDUĞU BÖLGEDE PATLADI

Çevik Kuvvet servis midibüsünün merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesinde kurulan canlı hayvan pazarının bulunduğu bölgeden geçişi sırasında yola daha önceden park edilen bomba düzenekli otomobil patlatıldı.

8 POLİS VE 1 SİVİL YARALANDI

Saldırı sırasında devrilen midibüsteki 8 polis memuru ve 1 sivil yaralandı. Saldırı ihbarının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevre güvenliğini sağlarken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralı sayısında herhangi bir açıklama yapılmazken, saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

7’Sİ TABURCU EDİLDİ

Yaralılarla ilgili son bilgileri aktaran Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, “9 arkadaşımızdan 7’si taburcu edildi, 2’si kontrol amaçlı hastanede” ifadelerini kullandı.

VALİLİK’TEN AÇIKLAMA YAPILDI

Diyarbakır Valiliği, çevik kuvvet midibüsüne, bombalı araçla düzenlenen saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Servis midibüsünde bulunan 9 polis memurunun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, “Saat 05.10 sıralarında göreve giden Çevik Kuvvet minibüsüne geçişi esnasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak suretiyle terör saldırısı yapılmıştır. Zırhlı polis minibüsü içerisinde bulunan 9 kişi kontrol amaçlı hastanelere sevk edilmiş olup, herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştır” denildi.

YARALILARIN HEPSİ TABURCU EDİLDİ

Olayla ilgili son gelişmeleri aktarmak üzere kameralar karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 9 yaralının da taburcu edildiğini söyledi.

“ARACI BURAYA GETİRİP BOMBAYI BIRAKTIĞINI KABUL ETTİ”

Bakan Soylu’nun açıklamaları şu şekilde: “Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüz el birliğiyle bombayı yerleştireni ve arabayı buraya bırakanı yakaladılar. Sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve bombayı bıraktığını kabul etti. 2004 yılında kardeşi terör örgütündeyken güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirilen birisi. 5 kişi şu anda gözaltında, hem araçta beraber olduğu hem de diğer yardım/yataklık eden kişiler. Operasyonumuz genişleyerek devam edecektir. Terör örgütünün bu tip eylemlerini bekliyoruz, birçoğunu da önlüyoruz zaten. Terör örgütüne fırsat verilmeyecektir. Cumhurbaşkanımıza da bilgi arz ettik, geçmiş olsun dileklerini iletti.” dedi.

“ARAÇ KİRALIK”

Soylu, “Türkiye büyüdüğü gibi Doğu ve Güneydoğu da büyüyecek. Emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum ve kutluyorum. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bomba uzaktan kumandalı gibi gözüküyor. Araç kiralık bir araç. Lice’de bu eylemi planlamışlar ve aracı buraya getirmişler. Sorgu devam ediyor, tam anlamıyla bittikten sonra tüm detaylar sizlerle paylaşılacak.” dedi.