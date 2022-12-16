İstanbul Levent’te AVM yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı!

İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde öğle saatlerinde Metrocity adlı alışveriş merkezinin çatı kısmında yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Alevlerin kısa sürede büyümesinin ardından bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki yoğun trafik nedeniyle AVM’ye ulaşmakta güçlük çektiği öğrenildi.

YEMEK YİYEN VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Yangının tam da çevredeki iş yerlerinden öğlen yemeği için AVM’ye giden vatandaşların yoğunlukta olduğu sırada çıkması daha da büyük bir paniğe neden oldu. Vatandaşlar hemen bölgeden uzaklaştırıldı.

ALEVLERİN AVM’NİN İÇİNE SIÇRAMAMASI İÇİN ÇABA GÖSTERİLİYOR

Alevlerin AVM’nin içerisine doğru sıçramaması için de itfaiye ekipleri tarafından acil olarak müdahaleye başlandığı belirtildi. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

İTFAİYE DAİRE BAŞKANI: ŞİMDİLİK CAN KAYBI YA DA YARALI YOK

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, bölgeye hemen çok sayıda itfaiye ekibi sevk ettiklerini belirterek, “Şimdilik can kaybı ya da yaralı yok” dedi.

Öte yandan Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, AKM’dekilerin tamamının tahliye edildiğini belirterek olayda can kaybı ya da yaralı olmadığını ifade etti.