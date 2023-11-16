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Bakan Şimşek’ten kredi risk primi değerlendirmesi! ‘2024’ün ikinci yarısından itibaren…’

Bakan Şimşek’ten kredi risk primi değerlendirmesi! ‘2024’ün ikinci yarısından itibaren…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Kasım 2023 - 12:36
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’deki risk primindeki düşüşe yönelik bir açıklama daha geldi. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir forumda Türkiye’deki risk priminin 700 baz puandan 400 baz puanın altına indiğini kaydeden Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yatırımcı güveni ve Türkiye’ye küresel fon akışı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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