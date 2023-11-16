Bakan Şimşek’ten kredi risk primi değerlendirmesi! ‘2024’ün ikinci yarısından itibaren…’

Türkiye’nin CDS’i dün 364,64 baz puanla Mart 2021’den bu yana en düşük seviyesini test etmesiyle Bakan Şimşek’ten konuya dair açıklama geldi.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı forumda risk primi, enflasyon ve yabancı yatırımcıya yönelik konuşan Şimşek, dezenflasyon hakkında mesaj verdi.
BAKAN ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMA
AA Ekonomi Finans’ın, “Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 2,5 yılın en düşük seviyesinde. Türkiye’nin CDS’i dün 364,64 baz puanla Mart 2021’den bu yana en düşük seviyesini test etti” verilerini X (Twitter) hesabından alıntılayan Şimşek şu ifadeleri kullandı: “Uyguladığımız ekonomik programın sonuçları 2024’ün ikinci yarısından itibaren net bir şekilde görülecek böylece yatırımcı güveni daha da pekişecek ve ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır. Bu da dezenflasyon programının kısa vadeli büyüme görünümü üzerindeki aşağı yönlü riskleri sınırlayacaktır.”
“YATIRIMCI GÜVENİ GERİ GELİYOR”
Geçtiğimiz günlerde Körfez İşbirliği Konseyi-Türkiye Ekonomi Forumuna katılan Bakan Şimşek, “Orta Vadeli Program (OVP) makro finansal istikrarı sağlamak için hazırlandı ve son birkaç ayda çok ciddi ilerleme kaydettik. Güçlü bir makroekonomik politika çerçevemiz ve yapısal reform gündemimiz var. Uyguladığımız sağlıklı politikalara cevaben Türkiye’ye yatırımcı güveninin geri gelmeye başladığını görüyoruz. Türkiye’nin kredi risk primi (CDS) Mayıs ayındaki 700 baz puan seviyelerinden 400 baz puanın altına indi. Türkiye’nin risk primi neredeyse yarıya inmiş durumda, yani yatırımcı güveni geri geliyor, bu da sermaye girişine yol açacak. Reformlarımızı kararlı bir şekilde uyguladıkça ülkemize daha fazla yatırımcıyı çekecek ve böylece kalıcı makro finansal istikrara ulaşacağız.” dedi.
ENFLASYON 2026’DA TEK HANEYE DÜŞECEK
Forumda açıklamalarına devam eden Şimşek, “Birincil önceliğimiz fiyat istikrarını sağlayıp, enflasyonu tek haneli rakamlara indirgemek. Geçiş sürecinin ardından 2024 yılı ortasından itibaren dezenflasyon süreci başlayacak ve 2026 yılında enflasyonu tek haneye indireceğiz. Türkiye geçmişten bu yana uyguladığı disiplinli maliye politikaları ile bütçe açığını ve kamu borç stokunu azaltmada önemli bir başarı sağlamıştır.” açıklamasını yaptı.