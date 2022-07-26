KYK faizleri ne zaman silinecek?

KYK borcu faizleri ile ilgili son gelişmeler yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği KYK kredi borçları ile ilgili Kabine Toplantısı’nda önemli karar alınmıştı. Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık.” demişti. Üniversite eğitimleri sırasında kredi alıp ödeme imkanı olmayanlar, borçlarını faizsiz ödeyebilecekler. Peki, KYK borcu faizleri ne zaman silinecek? İşte, KYK kredi borçlarının uygulanacağı tarihle ilgili bilgiler.

KYK borçları silinecek mi, sorusu son yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından gündeme geldi. KYK Borcu faizleri ile ilgili önemli karar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK kredi borcu geri ödemelerinin faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılacağını söyledi. Üniversite öğrencilerine sağlanan KYK kredi borçları için atılan adım sonrası gözler resmi açıklamaya çevrildi. KYK kredi faizleri ile ilgili karar, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonrası uygulanacak..KYK BORCU FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?Karar, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. Gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?18 Temmuz tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;Kredi geri ödemelerini herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara. Bu uygulamadan hala kredi geri ödemesi yapan bütün gençlerimiz faydalanacak. Toplamda 26 milyar liranın üzerindeki bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrenciler artık sadece aldıkları kredi miktarından sorumlu olacaklar.